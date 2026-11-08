Xiaomi 18傳12月亮相 通過內地3C認證快速充電達100W

小米於 9 月正式發表了 Xiaomi 18 Pro 系列手機，標準版的 Xiaomi 18 當時並未同步亮相。近日一款型號為 M261DB 的小米新機正式通過了內地 3C 認證，確認支援 100W 有線快充技術，外界普遍認為該機款正是即將推出的 Xiaomi 18 標準版。這款新機預計會延續 Pro 版本的核心硬件配置，並進一步加大電池容量，為用家帶來更持久的續航表現。

據 3C 認證的資料顯示，這款疑似 Xiaomi 18 的新機將配備高達 100W 的快速充電功能。早前小米集團總裁盧偉冰曾親自確認，標準版將會獨立舉行發布會。而著名爆料人「數碼閒聊站」曾指出，標準版本預計會在 12 月正式登場，這個時間點與近期新機通過認證的進度吻合。硬件規格方面，傳聞 Xiaomi 18 會跟隨 Pro 版本，搭載基於 2nm 工藝製程的 Snapdragon 8 Elite Gen 6 處理器，確保提供頂級的運算效能，同時有機會配備 200MP 高像素主鏡頭，滿足高質素攝影需求。