HONOR Robot Phone 2傳研發中 AI功能及影像技術更上一層樓

近期 HONOR 繼首代雲台手機熱賣後，外媒指出廠方已開始研發全新的 Robot Phone 2 。據爆料人 SmartPikachu 的消息，這款新一代機械雲台手機將帶來更強大的 AI 功能及創新影像技術。同時，品牌亦在開發一款具備頂級影像升級的獨立手持運算設備，預計2027年正式登場。

據最新爆料指， HONOR 在首代雲台手機取得成功後，目前正火速研發新一代 HONOR Robot Phone 2 。新機不僅將配備更智能的 AI 功能，更會繼續與德國名廠 ARRI 合作，打造出極致的 200MP 超高解像度感光元件 ，將手機攝影推向新高度。

硬體規格方面，一如以往的市場策略， HONOR Robot Phone 2 的國行版與國際版預料會有所不同。 國行版有望配備更大容量的矽碳負極電池並支援更高速的 100W 有線快充，而國際版則可能因應各國安全規範，電池容量稍微縮水並改為支援 80W 有線快充。此外，兩者均將搭載與德國 ARRI 共同研發的 200MP 超大感光元件 、 50MP超廣角及200MP 大光圈潛望式長焦鏡。配合能以每秒 360° 旋轉的鈦合金微型雲台馬達，以及 6.3 吋高達 6800nits 峰值亮度的 LTPO 屏幕，拍攝與顯示效能極具看頭。

在定價與配置方面，雖然官方尚未正式公布，但市場預計 HONOR Robot Phone 2 將提供 12GB 及 16GB 等多個大容量記憶體版本，以應付龐大的 AI 運算需求。配色方面預料會保留備受歡迎的 Star Trail Silver （星軌銀）及 Moon Shadow Gray （月影灰）。參考業界定價趨勢及同級旗艦定位，頂配的歐洲版售價可能高達 1,399歐元（約12,244港元）。

傳加強散熱功能應付AI運作

為確保長時間拍攝及運行 AI 應用的穩定性，消息指廠方特別為 HONOR Robot Phone 2 開發了全新的散熱管理方案，以確保高負載運作時不被降頻打斷。綜合目前曝光的資訊，新機最快將於明年第一季正式亮相，至於香港版的發售詳情，仍有待官方進一步公布。( 來源:HuaweiCentral )