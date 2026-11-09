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出版：2026-Nov-09 11:15
更新：2026-Nov-09 11:15

Faker不聽店員勸告摸鐵板　LOL世界賽期間險燙傷（有片）

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Faker不聽店員勸告摸鐵板　LOL世界賽期間險燙傷

Faker不聽店員勸告摸鐵板　LOL世界賽期間險燙傷

電競賽場外驚魂記！正值《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）世界賽準決賽，T1戰隊聚餐食鐵板燒時，傳奇電競手Faker（李相赫）聽完店員提醒指鐵板很燙不要靠近，調皮地伸右手去摸鐵板，引爆網友熱議。

目前正值《英雄聯盟》世界賽準決賽階段，四強隊伍 T1、BLG、iG 與 Gen.G 齊聚一堂，爭奪進入最終總決賽的門票。然而，對於高強度的電競而言，選手的手部極其關鍵，重要性無異於足球員的雙腿，每一次移動滑鼠與按鍵盤都關係著數百萬美元的賽事走向。

網民︰保險公司的惡夢

Faker 這動作嚇倒大量熱愛LOL的網民，們紛紛留言指他是「保險公司的惡夢」，笑稱保險公司看到影片恐怕瞬間血壓升高，笑言那隻價值連城的手若因此燙傷，代價無法估計。

《英雄聯盟》世界大賽準決賽，T1戰隊聚餐 店員溫馨提醒Faker鐵板很熱，不要碰到（影片截圖） 《英雄聯盟》名將Faker故意用右手手指輕觸鐵板（影片截圖） 《英雄聯盟》名將FakerF這動作令全網網友嚇出一身冷汗（影片截圖） 《英雄聯盟》名將FakerF這動作令全網網友嚇出一身冷汗（影片截圖）

Faker摸鐵板時間約為15︰12

Keria憑冷靜成Meme圖主角

除了 Faker 的舉動外，影片中另一個爆笑亮點則是隊中的年輕輔助選手 Keria（柳岷析）。面對隊長的行徑，Keria 全程目無表情、極度冷靜地在旁邊倒水，與周遭繃緊的神經形成強烈對比，隨即被廣大粉絲截圖做成迷因瘋傳。

不少資深玩家聯想到早前 Faker 與《黑白大廚》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙合作的節目片段。當時權聖晙在一旁戰戰兢兢地盯著 Faker 用刀切菜，開玩笑說「如果你的手受傷，我可能只能被迫退役了」。

這幕鐵板燒插曲，為正在衝刺四連霸偉業的 T1 戰隊紓解了不少壓力。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Keria 全程面無表情且極度冷靜地在旁邊倒水，波瀾不驚的反應與周遭繃緊的神經形成強烈對比。（影片截圖） 年輕輔助選手 Keria成為Meme圖主角 目前正值《英雄聯盟》世界賽準決賽階段，四強隊伍 T1、BLG、iG 與 Gen.G 齊聚一堂，爭奪進入最終總決賽的門票。 《英雄聯盟》世界賽準決賽，T1戰隊聚餐時，傳奇中路Faker聽完店員提醒鐵板很燙後，竟調皮伸手去摸。（圖／LOL Esports Flickr）

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