Faker不聽店員勸告摸鐵板　LOL世界賽期間險燙傷（有片）

目前正值《英雄聯盟》世界賽準決賽階段，四強隊伍 T1、BLG、iG 與 Gen.G 齊聚一堂，爭奪進入最終總決賽的門票。然而，對於高強度的電競而言，選手的手部極其關鍵，重要性無異於足球員的雙腿，每一次移動滑鼠與按鍵盤都關係著數百萬美元的賽事走向。

Faker 這動作嚇倒大量熱愛LOL的網民，們紛紛留言指他是「保險公司的惡夢」，笑稱保險公司看到影片恐怕瞬間血壓升高，笑言那隻價值連城的手若因此燙傷，代價無法估計。

Keria憑冷靜成Meme圖主角

除了 Faker 的舉動外，影片中另一個爆笑亮點則是隊中的年輕輔助選手 Keria（柳岷析）。面對隊長的行徑，Keria 全程目無表情、極度冷靜地在旁邊倒水，與周遭繃緊的神經形成強烈對比，隨即被廣大粉絲截圖做成迷因瘋傳。

不少資深玩家聯想到早前 Faker 與《黑白大廚》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙合作的節目片段。當時權聖晙在一旁戰戰兢兢地盯著 Faker 用刀切菜，開玩笑說「如果你的手受傷，我可能只能被迫退役了」。

這幕鐵板燒插曲，為正在衝刺四連霸偉業的 T1 戰隊紓解了不少壓力。