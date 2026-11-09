豐澤開倉荃灣特賣場筍貨預告　iPhone 17 Pro Max、Mac mini都有得減！（內附詳情）

豐澤荃灣開倉特賣場將於11月迎來「年終極減」，早前已預告帶來多個人氣品牌包括Samsung及Apple手機及手提電腦，更有大量家電，精選產品低至18折發售。

手機電腦電器激減

豐澤荃灣特賣場推出多款陳列品優惠，每次熱搶的Apple產品，今次有iPhone 17 Pro Max ，原價$10199，特賣場價$7649；配備16GB RAM及256GB SSD的Mac mini (M4)原價 $6499，特賣場價$4599。其他手機有折疊旗艦Samsung Galaxy Z Fold7，原價$15198，特賣場價只要$6080；兩款中階手機亦吸引，HONOR 400 Pro原價$4599，特價$2759；HUAWEI Nova14 Pro原價$3799，特價$1899。

電腦產品亦有Samsung Galaxy Book4 Edge手提電腦特賣場價$3999、ASUS Vivobook V16手提電腦原價$7998，同樣只需$3999；HONOR Pad X9a 11.5"平板電腦連鍵盤原價$1799，特賣場價$900。

同場亦有多款影音攝影、個人護理及家居電器特價發售，Sony ZV-1影像網誌相機及Sony ZV-E10影像網誌相機原價$4,193，特價$1670，以及Sony a6400無反光鏡可換鏡頭相機亦減至$1560；電子書迷亦可留意只需$260的Amazon Kindle Paperwhite (11th Generation) 2021電子書閱讀器與Amazon All-new Kindle 2022電子書閱讀器。