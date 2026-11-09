豐澤開倉荃灣特賣場筍貨預告　iPhone 17 Pro Max、Mac mini都有得減！（內附詳情）

豐澤荃灣開倉特賣場將於11月迎來「年終極減」，早前已預告帶來多個人氣品牌包括Samsung及Apple手機及手提電腦，更有大量家電，精選產品低至18折發售。
手機電腦電器激減
豐澤荃灣特賣場推出多款陳列品優惠，每次熱搶的Apple產品，今次有iPhone 17 Pro Max ，原價$10199，特賣場價$7649；配備16GB RAM及256GB SSD的Mac mini (M4)原價 $6499，特賣場價$4599。其他手機有折疊旗艦Samsung Galaxy Z Fold7，原價$15198，特賣場價只要$6080；兩款中階手機亦吸引，HONOR 400 Pro原價$4599，特價$2759；HUAWEI Nova14 Pro原價$3799，特價$1899。
電腦產品亦有Samsung Galaxy Book4 Edge手提電腦特賣場價$3999、ASUS Vivobook V16手提電腦原價$7998，同樣只需$3999；HONOR Pad X9a 11.5"平板電腦連鍵盤原價$1799，特賣場價$900。
同場亦有多款影音攝影、個人護理及家居電器特價發售，Sony ZV-1影像網誌相機及Sony ZV-E10影像網誌相機原價$4,193，特價$1670，以及Sony a6400無反光鏡可換鏡頭相機亦減至$1560；電子書迷亦可留意只需$260的Amazon Kindle Paperwhite (11th Generation) 2021電子書閱讀器與Amazon All-new Kindle 2022電子書閱讀器。
清潔家電方面有兩款Xiaomi無線吸塵器G20 Max原價 $680，半價$340、Xiaomi BHR8806HK G20無線吸塵器原價$440，特賣場價$220；廚房家電則有東芝真空壓力磁應電飯煲（1.8公升）原價$4988，特賣場價大幅減至$888。今次豐澤荃灣特賣場只限易賞錢會員登場，11月12日前仍可登記抽籤。
豐澤荃灣特賣場
時間：2026年11月20至29日，11:30am至8pm（共5個時段）
易賞錢VIP／鑽石會員特定時段：2026年11月20至21日，11:30am至1pm及2pm至3:30pm
每日購物時間名額： 1350 個 (每位會員可攜同一位朋友到場)
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
登記日期： 即日起至11月12日23:59