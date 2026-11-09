Logitech歷來最強企業視訊新品　旗艦Rally Bar 2＋超簡單設置重塑會議體驗

Logitech推出新一代企業級視訊會議解決方案，為在商務視訊會議領域迄今最大規模的產品更新。全新陣容包括搭載強大邊緣Al運算能力的旗艦Rally Bar 2，並預告專為超大型及複雜會議空間而設Rally System 2 Pro，以及顛覆傳統聲學Sound Shape音訊技術，解決企業在進行大型會議遇到的視訊及音訊問題。

一線聯繫即插即用 企業辦公空間的大型與複合式會議室，往往耗費IT團隊超過90%的維護資源。為解決傳統Pro-AV 系統部署繁瑣、線材雜亂痛點，Logitech新一代解決方案搭載Logitech Link傳輸技術，採用原生AV-Over-IP架構，系統僅需一條標準網絡線，即可同步傳輸影音訊號與電力，不再需要外置延長器及PoE供電器，將複雜工程轉化為高度標準化的即插即用部署。視訊設備亦全面升級至Android 15系統架構，為日後的軟體升級與邊緣Al功能擴展更便捷，協助企業IT團隊輕鬆迎接AI辦公時代。

Rally Bar 2功能升級 主打產品Rally Bar 2全功能視訊會議系統，專為AI時代打造的智能視訊體驗，全面升級中大型會議室效能。搭載Qualcomm最新處理器，並配備客製化1吋感光元件的115度超廣角鏡頭，內建4個揚聲器系統與6個波東成形咪高峰，結合RightSound 3技術在中大型會議室使用，令場內每個角落都有清晰視覺及音訊。首度整合微軟設備生態系統平台，並獲Microsoft Teams、Zoom及Google Meet等主流視訊平台認證，符合企業級資安與合規要求。 除了音訊功能，更提供智能空間管理，內建環境感測器與空間使用偵測功能。當人員進入時可自動預訂會議室；如果與會者提早離開或沒有出席，系統會自動釋放空間，有效解決會議室被佔用卻無人使用的閒置問題，提升企業空間資源的運用效率。

預計於2027年夏季推出的Rally System 2 Pro音視訊會議系統，具備高度靈活的頂級影音架構，專為大型與可分割式會議室而設。RoomMate 2 Pro運算主機最多支援三組4K顯示器，搭配旗艦款Rally Al Camera Pro雙鏡頭系統，亦有「主講者模式」即時追蹤動態講者、最多以獨立分割畫面呈現4位講者，隨時捕捉與會者最佳視角。

一致聆聽體驗 全新Rally Speaker 2系列包括3款專業音訊設備，Rally Speaker 2 Pro搭載32個微型驅動單體與 Max版則搭載64個微型驅動單體，Sound Shape物理音訊技術實現極致精準的聲波控制，空間前後排的聆聽體驗則可統一，無論坐在會議室哪個位置，與會者都能聽得同樣清晰。 聲學波束成形技術，系統能將聲音定向投射遠達20公尺，除確保前後排與會者享有同等清晰的音量，企業無需再斥資進行複雜的天花板音響佈線工程。

其他新產品登場 其他新品還包括新一代Tap IP 2觸控控制器與Tap Scheduler 2排程控制面板，皆導入雷達感測與智慧休眠，Tap IP 2最多可降低30%耗電量；Tap Scheduler 2則透過高亮度側邊紅綠指示燈遠距清楚呈現預約狀態，兼顧綠色節能與直覺的空間尋找效率。 另一款Zone Vibe Pro for Business則為商業用頭戴式耳機換上更生活化的設計，將傳統實體咪高峰改成4個收音孔，更搭載自適應混合ANC及AI降噪咪高峰，減低環境干擾，帶來清晰的通話體驗。40mm驅動單體帶來頂級音質，並支援Microsoft Teams、Google Meet及zoom等主流視訊平台，可換式零件包括頭帶、耳罩及電池更可延長使用壽命。