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出版：2026-Nov-09 14:00
更新：2026-Nov-09 14:00

Logitech歷來最強企業視訊新品　旗艦Rally Bar 2＋超簡單設置重塑會議體驗

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Logitech發布全新企業視訊及音訊新品，為商業視訊會議帶來解決方案。

Logitech發布全新企業視訊及音訊新品，為商業視訊會議帶來解決方案。

Logitech推出新一代企業級視訊會議解決方案，為在商務視訊會議領域迄今最大規模的產品更新。全新陣容包括搭載強大邊緣Al運算能力的旗艦Rally Bar 2，並預告專為超大型及複雜會議空間而設Rally System 2 Pro，以及顛覆傳統聲學Sound Shape音訊技術，解決企業在進行大型會議遇到的視訊及音訊問題。

Logitech Link傳輸技術只需一條標準網絡線即可串聯。 Logitech Rally Bar 2接駁輕鬆簡單。 Logitech一系列商務產品專為大小企業而設。 Logitech商務用耳機系列。

一線聯繫即插即用

企業辦公空間的大型與複合式會議室，往往耗費IT團隊超過90%的維護資源。為解決傳統Pro-AV 系統部署繁瑣、線材雜亂痛點，Logitech新一代解決方案搭載Logitech Link傳輸技術，採用原生AV-Over-IP架構，系統僅需一條標準網絡線，即可同步傳輸影音訊號與電力，不再需要外置延長器及PoE供電器，將複雜工程轉化為高度標準化的即插即用部署。視訊設備亦全面升級至Android 15系統架構，為日後的軟體升級與邊緣Al功能擴展更便捷，協助企業IT團隊輕鬆迎接AI辦公時代。

Logitech Rally Bar 2專為大型會議室而設。 Logitech Rally Bar 2鏡頭及音訊系統帶來升級。 Logitech商務用視訊會議產品。 Logitech Rally System 2 Pro升級進化，帶來智能化取景、人像追蹤等功能。 Logitech Rally AI Camera Pro視訊會議攝影機。

Rally Bar 2功能升級

主打產品Rally Bar 2全功能視訊會議系統，專為AI時代打造的智能視訊體驗，全面升級中大型會議室效能。搭載Qualcomm最新處理器，並配備客製化1吋感光元件的115度超廣角鏡頭，內建4個揚聲器系統與6個波東成形咪高峰，結合RightSound 3技術在中大型會議室使用，令場內每個角落都有清晰視覺及音訊。首度整合微軟設備生態系統平台，並獲Microsoft Teams、Zoom及Google Meet等主流視訊平台認證，符合企業級資安與合規要求。

除了音訊功能，更提供智能空間管理，內建環境感測器與空間使用偵測功能。當人員進入時可自動預訂會議室；如果與會者提早離開或沒有出席，系統會自動釋放空間，有效解決會議室被佔用卻無人使用的閒置問題，提升企業空間資源的運用效率。

預計於2027年夏季推出的Rally System 2 Pro音視訊會議系統，具備高度靈活的頂級影音架構，專為大型與可分割式會議室而設。RoomMate 2 Pro運算主機最多支援三組4K顯示器，搭配旗艦款Rally Al Camera Pro雙鏡頭系統，亦有「主講者模式」即時追蹤動態講者、最多以獨立分割畫面呈現4位講者，隨時捕捉與會者最佳視角。

Logitech Rally Speaker 2 Max搭載64個微型驅動單體，專為大型空間而設。 Logitech Rally Mic Pod 2收音清晰。

一致聆聽體驗

全新Rally Speaker 2系列包括3款專業音訊設備，Rally Speaker 2 Pro搭載32個微型驅動單體與 Max版則搭載64個微型驅動單體，Sound Shape物理音訊技術實現極致精準的聲波控制，空間前後排的聆聽體驗則可統一，無論坐在會議室哪個位置，與會者都能聽得同樣清晰。

聲學波束成形技術，系統能將聲音定向投射遠達20公尺，除確保前後排與會者享有同等清晰的音量，企業無需再斥資進行複雜的天花板音響佈線工程。

Logitech Tap IP 2一鍵控制會議室。 Logitech Tap Scheduler 2為會議室排程帶來更智能體驗。 Logitech Zone Vibe Pro for Business頭戴式耳機設計更生活化。 Logitech Zone Vibe Pro for Business頭戴式耳機上有4個咪高峰。 Logitech Zone Vibe Pro for Business耳機有可拆式設計。 Logitech全新遙控器帶來觸感反饋。 Logitech商務用品都有明亮活潑的淺紫配色。

其他新產品登場

其他新品還包括新一代Tap IP 2觸控控制器與Tap Scheduler 2排程控制面板，皆導入雷達感測與智慧休眠，Tap IP 2最多可降低30%耗電量；Tap Scheduler 2則透過高亮度側邊紅綠指示燈遠距清楚呈現預約狀態，兼顧綠色節能與直覺的空間尋找效率。

另一款Zone Vibe Pro for Business則為商業用頭戴式耳機換上更生活化的設計，將傳統實體咪高峰改成4個收音孔，更搭載自適應混合ANC及AI降噪咪高峰，減低環境干擾，帶來清晰的通話體驗。40mm驅動單體帶來頂級音質，並支援Microsoft Teams、Google Meet及zoom等主流視訊平台，可換式零件包括頭帶、耳罩及電池更可延長使用壽命。

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