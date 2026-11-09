vivo X500 Ultra 2027年春季推出 升級200MP長焦鏡頭

vivo 早前推出 X500 系列手機，不少機迷仍在等待最頂級的 vivo X500 Ultra 登場。近日 vivo 高層親口證實新機預計於 2027 年3 月或4月發表。這款旗艦手機將配備 Snapdragon 8 晶片及 200MP 潛望式長焦鏡頭，並會與 Pro Max 型號同時並存。即睇這部新機的最新情報！
vivo 副總裁黃韜在早前 vivo X500 系列發布會後確認，vivo X500 Ultra 將在 2027 年春季發表，目前的目標時間為3月或4月左右。由於廠方在今代首度引入了 Pro Max 型號，市場一度猜測 Ultra 版本會否被取代，而這次高層的言論正好釐清了產品線的發展方向。
系列續保留 Pro Max 型號
黃韜明確表示未來的產品線將會繼續保留 Pro Max 型號，並將其定位於 Ultra 之下。這意味著廠方必須在兩款頂級手機之間作出更明顯的硬件區分。由於目前的 Pro Max 已經配備了高階的潛望式長焦鏡頭等硬件，未來的 Ultra 版本必須在影像系統及整體效能上帶來更進一步的升級。
硬件配置方面，最新消息指 vivo X500 Ultra 將會搭載 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，並內置約 7000mAh 大容量電池。拍攝組合預計採用三鏡頭設計，包括兩枚 50MP 鏡頭及一枚 200MP 潛望式長焦鏡頭。目前 vivo 仍在測試不同尺寸的感光元件，在正式進入量產階段前，具體的相機硬件細節仍有機會進行微調。
vivo X500 Ultra價錢待定
由於手機目前仍處於開發與測試階段，官方尚未提供確切的定價資訊。