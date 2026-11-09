vivo X500 Ultra 2027年春季推出 升級200MP長焦鏡頭

vivo 早前推出 X500 系列手機，不少機迷仍在等待最頂級的 vivo X500 Ultra 登場。近日 vivo 高層親口證實新機預計於 2027 年3 月或4月發表。這款旗艦手機將配備 Snapdragon 8 晶片及 200MP 潛望式長焦鏡頭，並會與 Pro Max 型號同時並存。即睇這部新機的最新情報！

vivo 副總裁黃韜在早前 vivo X500 系列發布會後確認，vivo X500 Ultra 將在 2027 年春季發表，目前的目標時間為3月或4月左右。由於廠方在今代首度引入了 Pro Max 型號，市場一度猜測 Ultra 版本會否被取代，而這次高層的言論正好釐清了產品線的發展方向。