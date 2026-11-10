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科技
出版：2026-Nov-10 07:00
更新：2026-Nov-10 07:00

HUAWEI Mate 90 Fan Edition 零件傳聞 結合無葉風扇與塔式散熱鰭片

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HUAWEI Mate 90 Fan Edition 零件傳聞 結合無葉風扇與塔式散熱鰭片

HUAWEI Mate 90 Fan Edition 零件傳聞 結合無葉風扇與塔式散熱鰭片

自去年 HUAWEI 推出首款內置散熱風扇的 Mate 80 Pro Max Wind Chaser Edition 後，外界對其後續產品一直抱有期望。據知名爆料人 SmartPikachu 透露，HUAWEI 已經開始為下一代 Mate 90 Fan Edition 籌備零件，並計劃在散熱管理上實現技術突破。廠方目前正在探索一種更先進的散熱架構，務求在處理高負載運算時依然能保持機身溫度穩定，從而釋放更高的效能表現。

力求高負載運算時保持機身溫度穩定

這次流出的技術細節顯示，HUAWEI Mate 90 Fan Edition 將會結合壓電風扇與塔式散熱鰭片。壓電風扇是一種無葉微型散熱裝置，主要利用類似陶瓷的特殊物料產生氣流來驅散熱力，運作過程中完全不需要傳統摩打驅動。此外，新機採用的塔式散熱鰭片設計借鑒了桌面 PC 的散熱概念，透過垂直堆疊的方式，在手機極其有限的內部空間中最大化散熱面積，有效提升機身整體的空氣流動率與導熱效率。

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回顧上一代 Mate 80 Pro Max Wind Chaser Edition，當時廠方採用了仿生翼型渦輪風扇、強弱氣流分區的熱彎鰭片，以及隱藏於鏡頭模組下的進風設計，帶來寧靜且高效率的降溫表現。預計 Mate 90 Fan Edition 在全新無葉架構加持下，散熱能力會比上代更加出色，進一步改善打機或長時間錄影時的握持手感。

目前 HUAWEI 官方尚未公布 Mate 90 Fan Edition 的具體定價與發售日。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

這次流出的技術細節顯示，HUAWEI Mate 90 Fan Edition 將會結合壓電風扇與塔式散熱鰭片。

這次流出的技術細節顯示，HUAWEI Mate 90 Fan Edition 將會結合壓電風扇與塔式散熱鰭片。

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