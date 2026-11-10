HUAWEI Mate 90 Fan Edition 零件傳聞 結合無葉風扇與塔式散熱鰭片

自去年 HUAWEI 推出首款內置散熱風扇的 Mate 80 Pro Max Wind Chaser Edition 後，外界對其後續產品一直抱有期望。據知名爆料人 SmartPikachu 透露，HUAWEI 已經開始為下一代 Mate 90 Fan Edition 籌備零件，並計劃在散熱管理上實現技術突破。廠方目前正在探索一種更先進的散熱架構，務求在處理高負載運算時依然能保持機身溫度穩定，從而釋放更高的效能表現。

力求高負載運算時保持機身溫度穩定

這次流出的技術細節顯示，HUAWEI Mate 90 Fan Edition 將會結合壓電風扇與塔式散熱鰭片。壓電風扇是一種無葉微型散熱裝置，主要利用類似陶瓷的特殊物料產生氣流來驅散熱力，運作過程中完全不需要傳統摩打驅動。此外，新機採用的塔式散熱鰭片設計借鑒了桌面 PC 的散熱概念，透過垂直堆疊的方式，在手機極其有限的內部空間中最大化散熱面積，有效提升機身整體的空氣流動率與導熱效率。