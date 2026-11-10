Apple緊急釋出iOS 27.2.1系統更新　修復iMessage及藍牙漏洞用戶盡快下載

系統漏洞修復

Apple正式推出iOS 27.2.1、iPadOS 27.2.1及macOS 27.2.1系統更新，修復了數個安全漏洞。由於已實施相關安全性修補，建議iPhone、iPad及mac用戶儘快更新裝置。iMessage出現的錯誤可能讓遠端攻擊者加入群組對話並接收該群組的訊息，另一個漏洞則可能允許用戶檢視在加入群組對話之前發送的訊息。

多數安全漏洞涉及AirPlay和藍牙技術，惡意藍牙裝置可在無需用戶互動的情況下進行配對，另一個錯誤則可能讓附近的攻擊者損壞行程記憶體。此外，還有數個錯誤可能允許攻擊者繞過AirPlay配對碼嘗試的速率限制。