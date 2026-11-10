Apple緊急釋出iOS 27.2.1系統更新　修復iMessage及藍牙漏洞用戶盡快下載

Apple緊急釋出iOS 27.2.1與macOS 27.2.1更新，官方證實iMessage、藍牙與AirPlay存在多個安全漏洞，恐讓外人潛入群組對話或強制配對。雖然目前尚未傳出實際攻擊報告，但隨漏洞細節正式公開，未升級的iPhone裝置究竟正面臨多大風險？
系統漏洞修復
Apple正式推出iOS 27.2.1、iPadOS 27.2.1及macOS 27.2.1系統更新，修復了數個安全漏洞。由於已實施相關安全性修補，建議iPhone、iPad及mac用戶儘快更新裝置。iMessage出現的錯誤可能讓遠端攻擊者加入群組對話並接收該群組的訊息，另一個漏洞則可能允許用戶檢視在加入群組對話之前發送的訊息。
多數安全漏洞涉及AirPlay和藍牙技術，惡意藍牙裝置可在無需用戶互動的情況下進行配對，另一個錯誤則可能讓附近的攻擊者損壞行程記憶體。此外，還有數個錯誤可能允許攻擊者繞過AirPlay配對碼嘗試的速率限制。
Apple將其中四個漏洞歸功於內部團隊，顯示這些漏洞是由內部發現。在macOS更新中，Apple亦處理了eMudhra憑證漏洞，為指令行工具加入防護措施。
Apple並未表示這些漏洞已被公開利用，但隨著各項漏洞的詳細資訊正式公開，未運行最新軟件的裝置可能會面臨更高的受攻擊風險。
資料來源：MacRumors