《GTA 6》PS5及Xbox數位版現已開放下載　一文整合遊戲模式及玩法！

全球遊戲界萬眾矚目的劃時代大作《Grand Theft Auto 6》（《GTA 6》）即將面世，PS5及Xbox版本現已開放預先下載，容量高達212GB。這款機迷等了多年的經典開放世界作品，開發商Rockstar Games揭曉了系列最新篇章的宏大面貌、實機系統與遊玩細節，將技術極限推向新高峰，更以荒誕諷刺的現代視角重塑犯罪冒險敘事，以下整合玩法亮點及傳聞，機迷可做足準備迎接GTA世界！

隨著遊戲已開放預載，綜合洩密玩家從功能代碼中發現的消息，遊戲可能將會提供多人模式、疑似支援PS5 Pro的120Hz更新率及PSSR，確保遊戲帶來高流暢度及畫質。遊戲更配置55項成就，相信玩家有排發掘，官方未有以上證實消息。

版圖規模翻倍

根據Rockstar Games官方公告與地圖設計，《GTA 6》將故事舞台搬到了以美國佛羅里達州為靈感的「雷歐奈達州」（State of Leonida）及經典回歸的陽光都會罪惡城（Vice City）。本作地圖規模約為前作《GTA 5》的兩倍，甚至相當於《GTA 4》、《GTA 5》及《Red Dead Redemption 2》3款作品的地圖總和，涵蓋雷歐奈達群島（Leonida Keys）、草河沼澤（Grassrivers）、蓋爾霍恩港（Port Gellhorn）及卡拉加山國家公園等多樣地貌。

城鎮中大量建築物及街頭小巷可進入探索，並搭配區域性微氣候模擬，從市區驟雨到沿海熱帶風暴都會即時影響角色衣物、植被擺動與車輛抓地力，建構出細節豐富的真實世界。早前更有外媒專訪提及，遊戲中本來有更多複雜玩法包括超市購物、為汽車入油等，不過最後設計團隊為精簡而刪除。