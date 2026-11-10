消委會｜20款Soundbar評測選購指南　3款音質最高分$5480黑馬直迫萬元旗艦

近年不少香港人為了提升客廳看戲、打機及睇Netflix的視聽享受，都會入手一條體積小巧又具備3D環繞聲效果的Soundbar（條形喇叭）。消費者委員會在2026年11月最新公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的Soundbar測試報告，檢測20款於香港有售的型號，售價由最平的$2588至最高$27960不等。哪幾款大機身或緊湊型Soundbar的音質與綜合實力最頂尖？

這次Soundbar測試主要涵蓋三大評審項目，佔比最高達65%的「音響質素」、佔20%的「使用方便程度」，以及佔15%的「省電程度」，音響質素再細分為「聆聽效果」與「技術表現」兩部分。「聆聽效果」由5位音響專家在多類音樂及電影播放下，就音色細緻度、人聲清晰度、高低頻與環繞聲效果評分；而「技術表現」則將設備置於專業無迴響室內，以儀器實測頻率響應準確度及大聲量下的音色失真情況。使用方便程度考驗安裝接駁、HDMI eARC連線、遙控器及App體驗，省電項目則量度待機與運作耗電量。

大型Soundbar效果佳

在20款產品中，共有7款獲4分總評分，而音響質素達到4.5分頂級水平的型號只有3款，集中於主機闊度介乎109厘米至141厘米的闊機身組別。獲最高音響質素評分的三款旗艦型號分別是雅馬哈 Yamaha True X Surround 90A（SR-X90A & WS-X3A）、KEF XIO，以及JBL Bar 1300MK2。

定價HK$27960的Yamaha True X Surround 90A與$17380的KEF XIO在音響專家的「聆聽效果」盲聽測試中雙雙斬獲滿分5分的絕佳成績，前者音色細緻均衡且環繞感極其出色，後者高中低音平衡精準且在頻率響應的技術測試中表現出色。

定價$13680的JBL Bar 1300MK2，則憑藉11.1.4聲道配置營造出音域廣闊、低音深沉有力的沉浸式包圍感，即使開到極大音量亦幾乎沒有明顯失真，非常適合追求戲院級震撼感的進階影音迷。