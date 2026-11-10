消委會｜20款Soundbar評測選購指南　3款音質最高分$5480黑馬直迫萬元旗艦

近年不少香港人為了提升客廳看戲、打機及睇Netflix的視聽享受，都會入手一條體積小巧又具備3D環繞聲效果的Soundbar（條形喇叭）。消費者委員會在2026年11月最新公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的Soundbar測試報告，檢測20款於香港有售的型號，售價由最平的$2588至最高$27960不等。哪幾款大機身或緊湊型Soundbar的音質與綜合實力最頂尖？
音質＋使用體驗評測
這次Soundbar測試主要涵蓋三大評審項目，佔比最高達65%的「音響質素」、佔20%的「使用方便程度」，以及佔15%的「省電程度」，音響質素再細分為「聆聽效果」與「技術表現」兩部分。「聆聽效果」由5位音響專家在多類音樂及電影播放下，就音色細緻度、人聲清晰度、高低頻與環繞聲效果評分；而「技術表現」則將設備置於專業無迴響室內，以儀器實測頻率響應準確度及大聲量下的音色失真情況。使用方便程度考驗安裝接駁、HDMI eARC連線、遙控器及App體驗，省電項目則量度待機與運作耗電量。
大型Soundbar效果佳
在20款產品中，共有7款獲4分總評分，而音響質素達到4.5分頂級水平的型號只有3款，集中於主機闊度介乎109厘米至141厘米的闊機身組別。獲最高音響質素評分的三款旗艦型號分別是雅馬哈 Yamaha True X Surround 90A（SR-X90A & WS-X3A）、KEF XIO，以及JBL Bar 1300MK2。
定價HK$27960的Yamaha True X Surround 90A與$17380的KEF XIO在音響專家的「聆聽效果」盲聽測試中雙雙斬獲滿分5分的絕佳成績，前者音色細緻均衡且環繞感極其出色，後者高中低音平衡精準且在頻率響應的技術測試中表現出色。
定價$13680的JBL Bar 1300MK2，則憑藉11.1.4聲道配置營造出音域廣闊、低音深沉有力的沉浸式包圍感，即使開到極大音量亦幾乎沒有明顯失真，非常適合追求戲院級震撼感的進階影音迷。
如果預算較為有限，同組別中亦有高性價比黑馬脫穎而出。JBL Bar 1000MK2（售價$9480）、JBL Bar 800MK2（售價$7988）、Klipsch Flexus Core 300（售價$8999）及Samsung HW-Q930H（售價$7980）的音響質素均取得4分的高評價。同獲音響質素4分的Samsung HW-Q800H售價僅為$5480，低音扎實有力且人聲清晰，其音響質素表現完全不輸同組近萬元級別的產品。
中小型一款獲4分
主機闊度在58厘米至95厘米的中小型Soundbar組別，Sony BRAVIA Theatre Trio展現出同級最佳的聲音實力。這款定價$17299的小巧型號在音響質素上取得4分，是同組唯一獲4分音質的機種，其技術表現更取得4.5分高分，音色自然均衡且在大聲量播放下失真極低。
入門緊湊型有JBL Bar 300MK2（售價$3288）、JBL Bar 500MK2（售價$4988）以及Sony BRAVIA Theatre Bar 5（售價$2999）在音響質素亦獲3.5分，人聲清晰自然且支援主流音訊解碼，非常適合蝸居小空間升級電視音效。用家選購時，不妨按電視櫃尺寸、是否需要獨立重低音以及家庭觀影預算，從上述頂尖型號中挑選心水配搭。