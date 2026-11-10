OPPO Reno 17 及17 Pro 將推出 兩機皆配50MP潛望鏡頭與大電

OPPO 將於下周正式發表全新 Reno 17 及 Reno 17 Pro 智能手機，同場還會推出 Watch 5 智能手錶與 Pad Air 6 平板電腦。今代 Reno 17 系列在硬件規格上作出明顯升級，全系均配備 50MP 潛望式長焦鏡頭，並內置最高達 8000mAh 的大容量電池，提升日常使用的續航力與攝影效能。新機將會預載 ColorOS 17 系統，提供高達 12GB RAM 配置，預計於 11 月內率先亮相。
同場推出Watch 5及Pad Air 6
外國科技網站報道指出， OPPO 將舉行發布會，宣布推出全新中階手機 OPPO Reno 17 以及 Reno 17 Pro。官方早前已確認新機會在本月內亮相，並已經開放前期預訂活動。除了兩款全新的智能手機外，市場預期 OPPO Watch 5 智能手錶及 OPPO Pad Air 6 平板電腦亦會於同一場合登場，進一步擴充其智能裝置產品線。
硬件配置方面，標準版 OPPO Reno 17 預計採用 6.5 吋 LTPS AMOLED 平面屏幕，配備 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，內置電池容量高達 8000mAh。
至於定位較高的 OPPO Reno 17 Pro ，則會改用尺寸稍細的 6.3 吋屏幕，換上 MediaTek Dimensity 8550 晶片組，電池容量為 7200mAh。在攝影效能上，這兩款新機都會搭載 50MP 潛望式長焦鏡頭，將過往僅限於高階機型的遠攝技術下放至 Reno 系列。
兩款手機最高可提供 12GB RAM 及 512GB ROM 的儲存版本，並預載基於 Android 17 開發的 ColorOS 17 作業系統。外觀設計上，機身會採用全新配色，據消息透露將提供包括冰雪白、可可棕、星光粉等多款顏色選擇，整體螢幕佔比亦有望透過收窄邊框提升至 95% 以上。
價錢由599歐元起
目前官方尚未確認新機的最終定價，不過根據海外銷售渠道流出的資訊顯示， OPPO Reno 17 Pro 的全球基礎版本定價預計由 599歐元起（約 5,277 港元）。兩款新機將於下周率先在內地市場發售，其後會陸續於印度及歐洲等地區推出。