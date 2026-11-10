OPPO Reno 17 及17 Pro 將推出 兩機皆配50MP潛望鏡頭與大電

OPPO 將於下周正式發表全新 Reno 17 及 Reno 17 Pro 智能手機，同場還會推出 Watch 5 智能手錶與 Pad Air 6 平板電腦。今代 Reno 17 系列在硬件規格上作出明顯升級，全系均配備 50MP 潛望式長焦鏡頭，並內置最高達 8000mAh 的大容量電池，提升日常使用的續航力與攝影效能。新機將會預載 ColorOS 17 系統，提供高達 12GB RAM 配置，預計於 11 月內率先亮相。

同場推出Watch 5及Pad Air 6

​外國科技網站報道指出， OPPO 將舉行發布會，宣布推出全新中階手機 OPPO Reno 17 以及 Reno 17 Pro。官方早前已確認新機會在本月內亮相，並已經開放前期預訂活動。除了兩款全新的智能手機外，市場預期 OPPO Watch 5 智能手錶及 OPPO Pad Air 6 平板電腦亦會於同一場合登場，進一步擴充其智能裝置產品線。