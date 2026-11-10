vivo X500 Pro Max旗艦手機評測　實試蔡司LOFIC 17 EV主攝＋2億像素APO長焦相機

vivo X500 Pro Max旗艦手機現已上市，今代特別針對夜景及長焦拍攝。

vivo在香港推出全新影像旗艦vivo X500系列，今次針對X500 Pro Max蔡司相機系統、外接增距鏡進行實測試用，特別詳解X500 Pro Max的蔡司LOFIC 17 EV超動態主攝及2億像素APO長焦兩方面，解構重點規格與實際操作體驗，探討$12999起售價是否值得入手！

頂配的vivo X500 Pro Max在相機上實測表現驚艷，搭載與Sony聯合定制的5000萬像素LYTIA 910感光元件主攝（f/1.57光圈、OIS防震及VCS4.0技術），並引入全新蔡司LOFIC 17EV超動態技術。實試拍攝夜景效果強勁，霓虹燈牌文字清晰可見，色彩及光暗層次自然分明，而且沒有傳統HDR算法的生硬感。相機亦可以加入特效濾鏡，模擬菲林效果，令影相玩法更豐富。

另一核心賣點是採用HP0 1/1.4吋大底的蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援CIPA7.0專業級防震。實試從港島拍攝對岸，連郵輪上的字都清晰可見。安裝「vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra」後更化身為400mm遠攝神器，拍攝月亮、雀鳥、超遠景物都可捕捉，效果驚人，2億像素效果誇張，細緻度極高，但相片足30MB以上，未必可以每張都需要如此高像素。想減少AI介入生成，可以開啟原生光影，效果更加真實自然，亦不算差得很遠。V3+與VS1雙影像晶片加持，拍攝影片效果同樣出眾，更支援8K30fps及4K240fps慢動作錄影，可拍出電影感影像。

旗艦級性能電量

vivo X500 Pro Max外觀與設計沿用標誌性設計，大眼仔相機模組配上鮮橙Two-tone磨砂機背設計，不跟隨潮流大路取向，很有品牌個性。MediaTek Dimensity 9600 Pro 2mn製程晶片在處理多工、遊戲亦快速暢順，原生originOS內置多種自家個人化調校，易用穩定；2K蔡司大師色彩螢幕清晰亮麗，視覺效果極佳，亦沒有挑剔之處。內置高達7800mAh電池容量，長時間拍攝亦不需焦慮，加上無縫兼容iPhone及Mac AirDrop跨系統互聯，實用性大增。

vivo X500 Pro Max售價為$12999，定價門檻較高，僅提供單一12GB+512GB容量，蔡司增距鏡Gen 2 Ultra套裝售價更高達$2950。外接蔡司增距鏡連磁吸殼配件後體積與重量倍增，而且如果未有與攝影手柄共用使用，手感更有頭重腳輕感覺。