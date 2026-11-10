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科技
出版：2026-Nov-10 19:17
更新：2026-Nov-10 19:17

vivo X500 Pro Max旗艦手機評測　實試蔡司LOFIC 17 EV主攝＋2億像素APO長焦相機

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vivo X500 Pro Max旗艦手機現已上市，今代特別針對夜景及長焦拍攝。

vivo X500 Pro Max旗艦手機現已上市，今代特別針對夜景及長焦拍攝。

vivo在香港推出全新影像旗艦vivo X500系列，今次針對X500 Pro Max蔡司相機系統、外接增距鏡進行實測試用，特別詳解X500 Pro Max的蔡司LOFIC 17 EV超動態主攝及2億像素APO長焦兩方面，解構重點規格與實際操作體驗，探討$12999起售價是否值得入手！

vivo X500 Pro Max旗艦手機沿用「大眼仔」相機模組設計。 vivo X500 Pro Max搭載5000萬像素LOFIC主攝、2億像素蔡司APO潛望式超級長焦鏡頭及5000萬像素蔡司超廣角鏡頭。 vivo X500 Pro Max可搭載增距鏡手機殼及鏡頭。 vivo X500 Pro Max蔡司增距鏡Gen 2 Ultra套裝帶來400mm長焦攝影。 vivo X500 Pro Max拍攝夜景細緻兼層次分明。 vivo X500 Pro Max拍攝霓虹燈字樣線條清晰。 vivo X500 Pro Max由尖沙咀拍到灣仔都仍然極清。 vivo X500 Pro Max內置多款色彩風格。 vivo X500 Pro Max各種菲林感濾鏡。 vivo X500 Pro Max各種菲林感濾鏡。 vivo X500 Pro Max各種菲林感濾鏡。 vivo X500 Pro Max 2億像素試相。（經壓縮） vivo X500 Pro Max昏暗環境試相。 vivo X500 Pro Max人像試相。 vivo X500 Pro Max景深自然。 vivo X500 Pro Max影雀鳥一流。

拍攝效果驚人

頂配的vivo X500 Pro Max在相機上實測表現驚艷，搭載與Sony聯合定制的5000萬像素LYTIA 910感光元件主攝（f/1.57光圈、OIS防震及VCS4.0技術），並引入全新蔡司LOFIC 17EV超動態技術。實試拍攝夜景效果強勁，霓虹燈牌文字清晰可見，色彩及光暗層次自然分明，而且沒有傳統HDR算法的生硬感。相機亦可以加入特效濾鏡，模擬菲林效果，令影相玩法更豐富。

vivo X500 Pro Max加上增距鏡後遠攝性能更強勁。 vivo X500 Pro Max由港島拍攝對岸。 vivo X500 Pro Max相機原生鏡頭已經可拍到船上設施。 vivo X500 Pro Max 400mm試相。 vivo X500 Pro Max 800mm試相。 vivo X500 Pro Max 1600mm試相。 vivo X500 Pro Max 3200mm試相。 vivo X500 Pro Max可輕鬆手持拍攝月亮。 vivo X500 Pro Max 3200mm拍攝月亮。（非月亮模式） vivo X500 Pro Max拍攝遠處的大廈。 vivo X500 Pro Max原生相機試相較AI化。 vivo X500 Pro Max加增距鏡試相更真實。 vivo X500 Pro Max原生光影效果。 vivo X500 Pro Max AI增強效果。

超長焦無可匹敵

另一核心賣點是採用HP0 1/1.4吋大底的蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，支援CIPA7.0專業級防震。實試從港島拍攝對岸，連郵輪上的字都清晰可見。安裝「vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra」後更化身為400mm遠攝神器，拍攝月亮、雀鳥、超遠景物都可捕捉，效果驚人，2億像素效果誇張，細緻度極高，但相片足30MB以上，未必可以每張都需要如此高像素。想減少AI介入生成，可以開啟原生光影，效果更加真實自然，亦不算差得很遠。V3+與VS1雙影像晶片加持，拍攝影片效果同樣出眾，更支援8K30fps及4K240fps慢動作錄影，可拍出電影感影像。

vivo X500 Pro Max由螢幕、電池等硬件配置及系統均屬頂級。 vivo X500 Pro Max螢幕光亮加上超窄邊框，視覺效果佳。 vivo X500 Pro Max內置Dimensity 9600 Pro 2mn製程晶片。 vivo X500 Pro Max的唯一缺點就是貴。

旗艦級性能電量

vivo X500 Pro Max外觀與設計沿用標誌性設計，大眼仔相機模組配上鮮橙Two-tone磨砂機背設計，不跟隨潮流大路取向，很有品牌個性。MediaTek Dimensity 9600 Pro 2mn製程晶片在處理多工、遊戲亦快速暢順，原生originOS內置多種自家個人化調校，易用穩定；2K蔡司大師色彩螢幕清晰亮麗，視覺效果極佳，亦沒有挑剔之處。內置高達7800mAh電池容量，長時間拍攝亦不需焦慮，加上無縫兼容iPhone及Mac AirDrop跨系統互聯，實用性大增。

vivo X500 Pro Max售價為$12999，定價門檻較高，僅提供單一12GB+512GB容量，蔡司增距鏡Gen 2 Ultra套裝售價更高達$2950。外接蔡司增距鏡連磁吸殼配件後體積與重量倍增，而且如果未有與攝影手柄共用使用，手感更有頭重腳輕感覺。

如果熱愛演唱會拍攝、極限運動或旅拍的發燒友，拍攝效果保證不會令人失望。在相機配置方面，今代2億像素鏡頭為長焦鏡頭、500MP主攝，上代旗艦X300 Ultra則是雙2億主攝及長焦，用家可考慮實際需要考慮升級。

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