vivo Pocket挑戰DJI　首款雲台相機料應用場景廣泛

vivo準備進軍雲台相機市場，並預計將首款產品命名為vivo Pocket，直接迎戰DJI及Insta360等品牌。據最新曝光的商標註冊文件顯示，新設備的潛在配件涵蓋防水殼、自拍桿甚至熱成像相機，應用場景相當廣泛。隨着OPPO預計在今年底率先推出同類產品，vivo的雲台相機則計劃於明年亮相，意味着輕巧型拍攝設備市場即將迎來全新競爭。
一直以來都有消息指出，OPPO及vivo正積極研發自家品牌的雲台相機，試圖挑戰DJI Osmo Pocket系列與Insta360家族在市場上的主導地位。近日有海外傳媒發現，vivo 已經正式提交了全新商標註冊申請，預計會將品牌首款雲台相機命名為vivo Pocket。這個命名方式相信是為了讓消費者更容易聯想到同類型的輕便拍攝工具，從而更直接地與現有對手展開競爭。
不限於一般攝錄機及雲台
據相關註冊文件的描述，vivo Pocket的應用範圍不僅限於一般攝錄機及雲台，其涵蓋範圍還包括了可追蹤移動主體的固定支架、防水殼、遙控快門、自拍桿、單腳架，甚至包括熱成像相機。雖然科技品牌在註冊商標時，通常會盡可能涵蓋所有潛在的周邊配件，並不代表上述所有產品都會同步投入量產，但這份文件已明確反映出vivo建立完整拍攝生態系統的初步構思。
至於具體的推出時間，有內地爆料人士指出，OPPO的同類型雲台設備已經準備就緒，預計會在今年年底前率先發表。相比之下，vivo Pocket則計劃於明年才會正式進入市場，目前官方尚未公布確切的定價與發售日。（來源:hitech24）
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