vivo Pocket挑戰DJI　首款雲台相機料應用場景廣泛

vivo準備進軍雲台相機市場，並預計將首款產品命名為vivo Pocket，直接迎戰DJI及Insta360等品牌。據最新曝光的商標註冊文件顯示，新設備的潛在配件涵蓋防水殼、自拍桿甚至熱成像相機，應用場景相當廣泛。隨着OPPO預計在今年底率先推出同類產品，vivo的雲台相機則計劃於明年亮相，意味着輕巧型拍攝設備市場即將迎來全新競爭。

一直以來都有消息指出，OPPO及vivo正積極研發自家品牌的雲台相機，試圖挑戰DJI Osmo Pocket系列與Insta360家族在市場上的主導地位。近日有海外傳媒發現，vivo 已經正式提交了全新商標註冊申請，預計會將品牌首款雲台相機命名為vivo Pocket。這個命名方式相信是為了讓消費者更容易聯想到同類型的輕便拍攝工具，從而更直接地與現有對手展開競爭。