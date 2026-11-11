Ulefone Note 22極致後備機　回歸經典「可拆卸電池」

主打平價與極致輕便的入門新機Ulefone Note 22正式在香港上市，新機罕見採用5.0吋輕巧細屏機身，重量僅160g，更回歸經典的3,000mAh「可拆卸可更換電池」設計。新機配備UNISOC八核心處理器及輕量化Android 16 Go系統，香港定價為499港元，定位為高性價比的極致後備機。
近年智能手機螢幕越出越大，不過主打實用與入門市場的品牌Ulefone就反其道而行。全新入門入門機型Ulefone Note 22延續極致緊湊的機身設計，配備現時市場極為罕見的5.0吋單手小屏幕，並預載針對低記憶體優化的輕量版Android 16 Go系統，成為入門市場中的特別選擇。
非常特別的異類
在售價與儲存配置方面，Ulefone Note 22提供單一的3GB RAM配搭32GB ROM儲存組合，機身同時支援獨立三卡槽設計，可透過MicroSD卡槽額外擴充最高2TB儲存空間。而香港官方代理授權定價則定於499港元。機身外觀提供Cosmic Orange（宇宙橙）、Icy Blue（冰川藍）及Meteorolite Black（隕石黑）三種活潑配色供用家選擇。
Mobile Magazine短評:在現今動輒6.7吋起跳的大屏手機市場中，Ulefone Note 22算是一款非常特別的異類。其5吋超迷你機身配合可自行更換電池的設計，在2026年幾乎絕跡，單手操作握感極佳。雖然480p解像度屏幕與200萬像鏡頭純粹以實用為本，但以不足500港元的極低定價，作為通訊備用機或長者日常工用機確實相當稱職。(查詢:Ulefonehk)
文章獲Mobile Magazine授權轉載