Ulefone Note 22極致後備機　回歸經典「可拆卸電池」

主打平價與極致輕便的入門新機Ulefone Note 22正式在香港上市，新機罕見採用5.0吋輕巧細屏機身，重量僅160g，更回歸經典的3,000mAh「可拆卸可更換電池」設計。新機配備UNISOC八核心處理器及輕量化Android 16 Go系統，香港定價為499港元，定位為高性價比的極致後備機。

近年智能手機螢幕越出越大，不過主打實用與入門市場的品牌Ulefone就反其道而行。全新入門入門機型Ulefone Note 22延續極致緊湊的機身設計，配備現時市場極為罕見的5.0吋單手小屏幕，並預載針對低記憶體優化的輕量版Android 16 Go系統，成為入門市場中的特別選擇。