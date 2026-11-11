熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
科技
出版：2026-Nov-11 10:15
更新：2026-Nov-11 10:15

Ulefone Note 22極致後備機　回歸經典「可拆卸電池」

分享：
入門平價機重現「可拆式電池」設計？Ulefone Note 22 外型全面睇！

入門平價機重現「可拆式電池」設計？Ulefone Note 22 外型全面睇！

主打平價與極致輕便的入門新機Ulefone Note 22正式在香港上市，新機罕見採用5.0吋輕巧細屏機身，重量僅160g，更回歸經典的3,000mAh「可拆卸可更換電池」設計。新機配備UNISOC八核心處理器及輕量化Android 16 Go系統，香港定價為499港元，定位為高性價比的極致後備機。

近年智能手機螢幕越出越大，不過主打實用與入門市場的品牌Ulefone就反其道而行。全新入門入門機型Ulefone Note 22延續極致緊湊的機身設計，配備現時市場極為罕見的5.0吋單手小屏幕，並預載針對低記憶體優化的輕量版Android 16 Go系統，成為入門市場中的特別選擇。

IMG 20261026 143953 edit 21206059423122 2048x1518 IMG 20261026 143444 edit 21277243638903 2048x1380 IMG 20261026 143530 edit 21230711259372 2048x1361 IMG 20261026 143518 edit 21241911623747 2048x1536

非常特別的異類

在售價與儲存配置方面，Ulefone Note 22提供單一的3GB RAM配搭32GB ROM儲存組合，機身同時支援獨立三卡槽設計，可透過MicroSD卡槽額外擴充最高2TB儲存空間。而香港官方代理授權定價則定於499港元。機身外觀提供Cosmic Orange（宇宙橙）、Icy Blue（冰川藍）及Meteorolite Black（隕石黑）三種活潑配色供用家選擇。

Mobile Magazine短評:在現今動輒6.7吋起跳的大屏手機市場中，Ulefone Note 22算是一款非常特別的異類。其5吋超迷你機身配合可自行更換電池的設計，在2026年幾乎絕跡，單手操作握感極佳。雖然480p解像度屏幕與200萬像鏡頭純粹以實用為本，但以不足500港元的極低定價，作為通訊備用機或長者日常工用機確實相當稱職。(查詢:Ulefonehk)

文章獲Mobile Magazine授權轉載

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務