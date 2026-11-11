FUJIFILM instax mini Evo 2即影即有相機登場　首款4.5吋觸控屏＋1300萬像素混合相機

FUJIFILM推出兩部全新即影即有相機instax mini Evo 2及instax SQUARE 2。

富士FUJIFILM推出兩款全新即影即有相機，分別是旗艦級混合式即影即有相機「instax mini Evo 2」，以及支援方形格式菲林的入門升級型號「instax SQUARE 2」，同時帶來全新SQUARE格式菲林「SOFT HAZE」。兩款新機分別針對追求數碼混合操控與喜愛傳統光學氛圍的用家而設，透過全面升級的硬件配置與創意濾鏡功能，重拾即影即有的攝影樂趣。

首部觸控式即影即有 旗艦級混合式即影即有相機instax mini Evo 2，為2021年初代型號的升級版，新機保留經典復古機身以及具備實在觸感與咔嗒聲的鏡頭轉盤、菲林轉盤及打印撥桿機械操作設計，同時融入弧形線條與更貼合手型的鏡頭環以提升握持手感。 今代最大突破是配備了比上一代大約1.5倍的4.5吋大型LCD顯示屏，覆蓋整個機背，更是整個instax系列首款搭載觸控式LCD顯示屏的型號。用家可直接觸控調整閃光燈等設定，並以滑動手勢順暢瀏覽相片，挑選相片甚至進行微調後製才列印。最高影像解像度大幅提升至1300萬像素，比上一代提升逾一倍，拍攝效果更加清晰。

全新動畫及鏡頭特效 instax mini Evo 2加入兩項全新功能，「instax Expanded View」模式可顯示屏會顯示比實際打印範圍稍闊的畫面，協助用家觀察邊界外的場景並預判移動主體進入鏡頭的時機；另一個「instax Immersive Movie」功能，如Live Photo般可將按下快門前5秒的畫面、氣氛與主體表情變化記錄成9:16直向格式的短片，可以於相機或專用App中瀏覽及上載。 相機內置更新後的10種鏡頭效果，包括營造動感的「殘影」、夢幻的「柔焦」及「半格」，與10 種菲林效果包括「黃綠」、「深邃」及「復古」等，讓用家自由組合出多達100種拍攝效果。連接性方面，專屬手機應用程式除支援藍牙外，亦新增Wi-Fi高速傳輸模式，打印後的影像及5秒短片可傳送至手機保存於「打印歷史」相簿並添加個人備註，同時支援「直接打印」功能，直接將智能手機內的相片打印成實體instax相片。

正方比例即影即有 想更貼近原始即影即有操作及感覺，可選另一款主打傳統光學體驗的instax SQUARE 2，為2020年推出的「instax SQUARE SQ1」後繼機型。全新復古機身設計線條圓潤，手柄與鏡頭部分加入條紋點綴以提升防滑觸感，提供迷霧白、石板藍及磚紅3款配色。支援標誌性的1:1比例SQUARE方形格式菲林，真正即影即有味道。 新機延續旋轉鏡頭即可開機的直覺操作，並保留備受好評的「自動曝光」與鏡頭旁的「自拍鏡」功能。除了日常「標準模式」與自拍「近拍模式」，全新加入了專為遠距離主體而設的「風景模式」，只需簡單旋轉鏡頭即可拍出清晰的遠景及大合照。

另一大升級亮點是搭載全新開發的「Mood Filter」實體濾鏡功能，用家只需輕撥鏡頭旁的開關，內置的實體濾鏡便會直接切換至鏡頭前方，保留傳統即影即有顆粒感的同時改變照片色調，提供營造柔和溫暖感的「暖調」以及帶來清晰冷冽感的「冷調」兩種選擇。FUJIFILM同步推出採用全新研發菲林乳劑的SQUARE格式菲林「SOFT HAZE」，能呈現出數碼特效無法複製的柔和光影與溫暖膚色表現。

又一城快閃店免費試玩 旗艦混合式相機「instax mini Evo 2」建議零售價則為$2280，預計於12月初正式推出；instax SQUARE 2建議零售價為$850，現已正式發售。若想率先親身試玩這兩款新機，FUJIFILM於 11月12日至11月16日期間，在九龍塘又一城L1層Kiosk 2舉辦「instax POP-UP」期間限定快閃店，現場設有專屬體驗區，可免費體驗即影即有的樂趣。