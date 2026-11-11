iPhone Air 2與iPhone 18模型機曝光！　機身更纖薄＋雙鏡頭配置

Apple預計將於推出標準版iPhone 18以及iPhone Air 2，雖然已有多次爆料揭示這兩款即將推出機型的詳細規格，最新曝光的照片進一步展示了它們的模型機外觀。

雙鏡頭主相機

爆料者Smart Pikachu在微博上分享了據稱為iPhone Air 2和iPhone 18的模型機照片。iPhone Air 2的模型機採用了雙鏡頭主相機配置，且機身比初代更加纖薄，整體背面的設計與前代基本相似，增加第二顆鏡頭是外觀上最明顯的變化。據傳該機將配備支援120Hz螢幕更新率的6.55吋OLED螢幕，並擁有更小的動態島。先前的爆料也指出，iPhone Air 2將配備雙4800萬畫素主鏡頭與鈦金屬邊框。

與此同時，iPhone 18的模型機看起來維持了與iPhone 17相同的整體外觀，包含幾乎一致的後置鏡頭模組。傳聞iPhone 18將搭載6.3吋OLED螢幕、雙4800萬畫素後置鏡頭以及Apple A20晶片。如同iPhone 18 Pro系列，Apple標準版iPhone預計也會面臨加價。在2027年春季的發表會上，預估Apple還會同步推出價格更iPhone 18e。