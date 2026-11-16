港大研發AI資訊修復平台OpenBIM Doctor 提升工程管理效率

香港的建築產業供應鏈是一個高度國際化、遍佈全球的龐大網絡。由於香港土地資源有限、缺乏原生天然資源與大型製造業基地，因此在建設過程中，須建立一套極具彈性且全球化的供應鏈管理體系。然而，當整個過程中出現資訊錯漏或異常時，工程團隊往往需要逐一查核，耗費大量人力和時間。

有見及此，香港大學建築學院智能城市建造實驗室（iLab）成員高文君博士在總監呂偉生講座教授與陳俊傑教授指導下，研發了OpenBIM Doctor–一套結合大型語言模型（LLM）、openBIM標準及「證據門控」（Evidence-Gated）驗證機制的資訊修復平台，助業界更有系統地識別、查核及處理建築模型中的潛在資訊問題。該研究成果最近亦榮獲2026年buildingSMART國際openBIM「學生研究組別」大獎，獲得國際業界肯定。

在建築界，建築資訊模型（Building Information Modelling，BIM）涵蓋建築物由設計、施工以至整個建築生命周期內的各類資訊，包括建築幾何尺寸、空間關係、生產地資料，以及建築構件的數量與特性等。但檔案通常龐大、結構複雜，加上項目涉及多方團隊協作及頻繁版本更新，資料遺失、錯置或損壞的情況常見。一旦出現資訊缺漏，除增加工程團隊的工作量，更可能影響施工安排及項目進度。

分析四個建築案例 找出平均逾千個待查核資訊問題

現時業界普遍採用IFC（Industry Foundation Classes）作為建築資訊交換標準，讓不同軟件及工程團隊能夠共享同一套建築數據。不過，驗證工具雖可檢查資料格式、模型結構及部分規範規則，卻未必能夠判斷項目資訊是否準確。例如一道牆體即使具備完整的IFC類別及幾何資訊，仍有可能缺少其使用材料和產地的相關資料；防火等級即使格式正確，仍有可能與獲批設計要求不符。換言之，即使模型通過相應驗證，亦不代表項目內所有資訊均完整無誤。

為了解實際情況，高博士利用OpenBIM Doctor背後的研究框架分析了四個建築案例，共識別出4,660項需要進一步查核的資訊問題，並以資訊缺失、幾何、分類、關係及語義退化五個範疇進行檢查，藉此建立更清晰、更有系統的問題診斷及修復機制。