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出版：2026-Nov-12 12:22
更新：2026-Nov-12 12:22

Samsung Galaxy S27 系列模型曝光 Ultra與Pro版修改鏡頭設計

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Samsung Galaxy S27 系列模型曝光 Ultra版修改鏡頭設計（網上圖片）

Samsung Galaxy S27 系列模型曝光 Ultra版修改鏡頭設計（網上圖片）

距離 Samsung 下一代旗艦手機發布尚有段時間，網上已經開始流傳S27系列新機的外觀設計。最近有著名爆料人Sonny Dickson公開了疑似 Samsung Galaxy S27 系列的模型機相片，當中涵蓋 Galaxy S27 Ultra、Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27+ 三款型號。從圖片可見，Ultra 與 Pro 版本將採用全新橫向相機模組，而 Plus 版本則維持上一代設計，提早揭示了來年旗艦機的升級方向。

據Sonny Dickson最新分享的相片，可以清楚看到 Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Galaxy S27 Pro 在外觀上有明顯改動。兩款新機的機背採用了全新設計的相機模組，整個模組橫跨機背上半部分。細節方面，模組內包含了兩個凸出的鏡頭，旁邊再配搭兩個與相機島平排的開孔。這種新設計與早前流出的效果圖吻合，反映 Samsung 有意為高階型號更改以往獨立的鏡頭排列方式。

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至於另一款型號 Samsung Galaxy S27+，其機模顯示的外觀則相對保守，整體設計基本沿用目前的 Galaxy S26+。機背繼續配備一個藥丸形狀的相機模組，內置三個感光元件開孔，而 LED 閃光燈則維持在模組外面的原有位置。這意味著新一代 Galaxy S27+ 在機身佈局上不會有太大變化。

傳 Galaxy S27 Ultra配 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

在核心配置方面，消息指頂配版 Samsung Galaxy S27 Ultra 將會搭載最新的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，而 Galaxy S27 Pro 則會採用標準版的 Snapdragon 8 Elite Gen 6 晶片。另外，Galaxy S27+ 預計會在歐洲等部分市場轉用 Samsung 自家研發的 Exynos 2700 處理器。新系列預計將於2027年初正式登場，屆時官方將會公布定價與發售日期等詳情。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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