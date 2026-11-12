Samsung Galaxy S27 系列模型曝光 Ultra與Pro版修改鏡頭設計

距離 Samsung 下一代旗艦手機發布尚有段時間，網上已經開始流傳S27系列新機的外觀設計。最近有著名爆料人Sonny Dickson公開了疑似 Samsung Galaxy S27 系列的模型機相片，當中涵蓋 Galaxy S27 Ultra、Galaxy S27 Pro 及 Galaxy S27+ 三款型號。從圖片可見，Ultra 與 Pro 版本將採用全新橫向相機模組，而 Plus 版本則維持上一代設計，提早揭示了來年旗艦機的升級方向。

據Sonny Dickson最新分享的相片，可以清楚看到 Samsung Galaxy S27 Ultra 及 Galaxy S27 Pro 在外觀上有明顯改動。兩款新機的機背採用了全新設計的相機模組，整個模組橫跨機背上半部分。細節方面，模組內包含了兩個凸出的鏡頭，旁邊再配搭兩個與相機島平排的開孔。這種新設計與早前流出的效果圖吻合，反映 Samsung 有意為高階型號更改以往獨立的鏡頭排列方式。