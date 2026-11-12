TP-Link發布香港首款Wi-Fi 8路由器Archer 8 Ultra　19Gbps三頻結合AI提家居網絡更可靠

TP-Link發布香港首款Wi-Fi 8路由器Archer 8 Ultra。

全球網絡設備及智能家居品牌TP-Link在香港發布旗下首款Wi-Fi 8旗艦路由器Archer 8 Ultra（Archer BN800），並已取得香港通訊事務管理局辦公室（OFCA）的型式認證。這款獲2026年 IFA創新獎的劃時代路由器，建基於新一代IEEE 802.11bn標準及搭載Broadcom Wi-Fi 8晶片，更首次引入與Microsoft合作研發的Aireal AI助手，標誌著最新世代的無線網絡技術已正式由過往單純追求速度，全面轉向追求超高可靠性。

Wi-Fi 8增強穩定性 新一代Wi-Fi 8與現有的Wi-Fi 7有何分別？過往每一代Wi-Fi升級都著眼於推高單一裝置的極限速度，不過邊緣位置訊號微弱、幾十部智能裝置同時上網造成擠塞，以及鄰居Wi-Fi訊號互相干擾導致斷線才是問題所在。Wi-Fi 8（IEEE 802.11bn）的最高理論速率與Wi-Fi 7 維持相同，同樣高達46Gbps，Wi-Fi 8的核心正是轉向超高可靠性，專門針對上述問題進行底層技術革新。 透過內置的Wi-Fi 8 StabilityEngine穩定引擎，Archer 8 Ultra相比Wi-Fi 7可將吞吐量提升高達33%、干擾環境下的效能穩定性提升高達24%，以及將EasyMesh網絡效能提升高達15%，確保在複雜干擾環境、大量裝置同時連線及家居死角與邊緣位置的訊號覆蓋中依然維持穩定速度。Wi-Fi 8向下兼容現有的Wi-Fi 7、Wi-Fi 6及Wi-Fi 5裝置，用家無需更換手頭上的手機或電腦，即可直接受惠於新標準帶來的連線穩定性與抗干擾升級。

19Gbps三頻無線速度 TP-Link Archer 8 Ultra（BN19000）採用內置火牛與頂部大量散熱開孔設計，將18支天線全數隱藏於直立式機身內，徹底擺脫傳統旗艦路由器外露多支天線兼拖著巨型火牛的笨重形象。 採用Broadcom Wi-Fi 8晶片，提供高達19Gbps的三頻無線速度，分別由6GHz、5GHz及2.4GHz頻段組成。有線連接介面同樣達到頂級規格，機身配備兩個10Gbps WAN/LAN連接埠，其中一個為SFP+/RJ45光纖與網線組合埠、4個 2.5Gbps LAN連接埠、1個1Gbps LAN連接埠以及1個USB 3.0接口。 機身內置多達18支高性能天線，配合全新Wi-Fi 8 RF晶片的Range Boost技術以接收遠距微弱訊號，更設有多樓層模式自動重塑訊號形狀以配合不同家居格局，實現高達3600平方呎的覆蓋範圍，並支援多達200台裝置同時連線，以及簡單NFC一拍即連功能。

AI助手語言查詢 今代另一亮點是在手機Tether應用程式中內置了全新「Aireal AI助手」，功能由TP-Link與Microsoft攜手合作研發，建基於Microsoft Foundry平台及GPT-4.1與GPT-5模型。在日常操作上，用家可直接以語音或文字向Aireal提問，即時查詢及管理Wi-Fi狀態，包括查詢新連接的裝置或設定訪客網絡）。 Aireal AI引擎會在背景全天候自動運作，提供「AI自我診斷與修復」功能，能精準定位並自動修復訊號擠塞問題；配合「AI抗干擾」技術主動避開鄰近的Wi-Fi頻道衝突，並設有AI QoS流量管理及ECO節能模式，在非繁忙時段自動降低耗電量，讓家居網絡管理變得智能與簡單。

TP-Link Archer 8 Ultra適用於全港任何寬頻供應商，並由香港電訊HKT全港首家率先預售。產品售價$5999，即日起接受預訂，首批預訂更可享限時優惠價$5499。