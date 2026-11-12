電動車｜理想汽車進駐香港仁孚代理　解構首款純電MPV Li MEGA

右軚Li MEGA將登場

即將登陸香港的右軚版Li MEGA採用極具未來感的「水滴型」流線輪廓，標誌性一體式星環燈設計，猶如太空船般，將空氣動力學表現與科技感融為一體。整車設計圍繞「移動之家」及「移動城堡」的核心理念出發，把如居家客廳般的寬敞車廂空間、靈活多變的座椅模式，以及在停車開門時自動降低車身高度的「俯身迎賓」尊貴上車體驗注入車內，讓長者與小孩上下車更為輕鬆便捷。

右軚版Li MEGA配備後輪轉向系統，擁有僅5.5米的超小轉彎半徑，同時搭載800V主動防傾桿以及配備CDC連續可變吸震力的自家研發雙腔「魔毯」氣壓懸掛系統，有效過濾路面顛簸並抑制過彎側傾，為乘客提供極致平穩舒適的駕乘質感。