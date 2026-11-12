電動車｜理想汽車進駐香港仁孚代理　解構首款純電MPV Li MEGA

內地豪華新能源汽車品牌理想汽車（Li Auto）正式宣布與仁孚集團旗下成員富迪汽車有限公司簽署合作協議，正式委任仁孚集團為理想汽車香港市場官方總經銷商。同步確認引進旗下首款右軚旗艦車型純電動家庭科技旗艦 MPV「Li MEGA」進軍香港，為本地豪華家庭及商務出行市場帶來全新選擇。
右軚Li MEGA將登場
即將登陸香港的右軚版Li MEGA採用極具未來感的「水滴型」流線輪廓，標誌性一體式星環燈設計，猶如太空船般，將空氣動力學表現與科技感融為一體。整車設計圍繞「移動之家」及「移動城堡」的核心理念出發，把如居家客廳般的寬敞車廂空間、靈活多變的座椅模式，以及在停車開門時自動降低車身高度的「俯身迎賓」尊貴上車體驗注入車內，讓長者與小孩上下車更為輕鬆便捷。
右軚版Li MEGA配備後輪轉向系統，擁有僅5.5米的超小轉彎半徑，同時搭載800V主動防傾桿以及配備CDC連續可變吸震力的自家研發雙腔「魔毯」氣壓懸掛系統，有效過濾路面顛簸並抑制過彎側傾，為乘客提供極致平穩舒適的駕乘質感。
新車配備11kW交流慢充與CCS Type 2國際標準充電接口，並達到東盟NCAP五星安全標準。車載智能系統原生支援廣東話在地化語音助手、本地SIM卡與數據網絡以及專屬資訊娛樂生態。目前港版右軚Li MEGA的最終售價及具體交付時間表未定，有待官方進一步公布。