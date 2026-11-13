iPhone更新「健康」App 新功能全面分析身體狀態

重新設計的「健康」App將帶來強大且度身訂造的個人健康與健身數據。

想更加貼身了解自己的身體狀況，iPhone重新設計的「健康」app將帶來更多新功能。全新「健康」App以Apple Intelligence為核心，可因應用戶在iPhone及iPad上的健康指標調整，助用戶全面掌握其長期健康狀況，並安排更適合自己狀態的日常生活。每一環節皆以安全與私隱為首要考慮，保障用戶資料。

Apple宣布全新「健康」App即將登場，除了支援繁體中文，更以Apple Intelligence 為核心，帶來更多度身訂造的個人健康與健身數據，重新設計的「健康」App即日起可以試用測試版，今年稍後經免費軟件更新向用户提供。

更新後的體驗包括全新「Insights」分頁，可全天候顯示整體摘要，涵蓋心臟健康、睡眠、身心狀態、維生指數和經期追蹤數據。「For You」專區則根據用戶日常習慣度身打造智能建議，例如用戶連續幾晚睡眠受干擾時，提供調整睡前放鬆習慣的實用指引。App內亦會將數據與動態健康內容結合配對，提供由臨床專家分享的教育影片與文章。

全新長壽分頁

今次更新增「Longevity」(長壽)分頁，可分析心臟健康、睡眠、心理健康、活動量、新陳代謝健康、聽力與營養等長期數據，進一步了解自身健康變化趨勢。同時更會以Apple Watch數據，包括最大攝氧量、靜止心率、睡眠及心率變異度，轉換成反映用戶身體相對於實際年齡的指標。用戶亦可加入臨床化驗數據，如糖化血紅素及低密度脂蛋白膽固醇等，更全面了解自身長期健康狀況。