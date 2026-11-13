小米米家三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg香港登場 首創一機三筒獨立洗烘

米家三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg外形明顯較一般洗衣機高身龐大，對於香港普遍狹窄的廚房或需要「飛頂」安裝在廚櫃下的蝸居環境而言，空間限制較大。底部設525毫米直徑超大滾筒，具備12.5公斤洗衣量及8公斤乾衣量；頂部則為左、右雙細筒，各自提供1公斤洗衣量及0.5公斤乾衣量，三筒合計總洗衣量達14.5公斤，讓大人外衣、嬰兒衣物及貼身內衣褲能同步獨立洗烘，不會交叉污染，確保乾淨衛生，不過容量僅適合處理小量貼身衣物或襪子，無法放入厚重毛巾。

小米洗衣機去年登場後大受歡迎，今次更宣布引入系列第5款米家三區洗衣乾衣機Pro 14.5kg，開創「一機三筒、三區分水、獨立洗烘」的操作先河。新機結合獨家專利的小米超電解技術與智能投放系統，總洗衣容量提升至14.5公斤，為家庭提供全方位殺菌與分區洗護方案。

電解除污技術

洗衣機最高脫水轉速達每分鐘1,400轉，大筒與細筒最快分別僅需32分鐘及12分鐘即可完成清洗。新機內置獨家專利「小米超電解技術Oxygen Care活氧護理」，三筒在BDD金剛石電極塗層加持下，令活性氧分子濃度提升15倍，實現全水路殺菌、零添加及零殘留，能有效去除醬油、果汁、血漬等20種特殊污漬，單次洗白泛黃衣物的能力可代替50g彩漂粉，提供相當於15片護色紙的4倍防染色效果。

機身配備分4區獨立儲存的AutoDose智能投放洗衣液系統，並支援55至65度智能感應低溫烘乾、絲質羽絨烘乾、強效除毛、蒸氣除菌除蟎及智能除皺功能。外觀採用金屬拉絲鋼板與一體化彩色觸控面板，搭載變頻直驅摩打與智能防震技術，並支援Xiaomi HyperOS Connect、Mi Home App、Google Assistant與Amazon Alexa語音控制及OTA升級。