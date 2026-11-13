BleeqUp Rover運動智能眼鏡實測 首創可調鏡頭最高3K/60fps畫質

BleeqUp Rover智能眼鏡特別針對運動使用。

智能眼鏡熱潮襲港，BleeqUp亦正式推出第二代運動智能眼鏡BleeqUp Rover，將3K即時HDR攝錄、AI智能剪輯及開放式氣傳導音訊濃縮進僅重53g的輕巧鏡框中。今次實試戶外實戰拍攝、防震及音訊表現，看看是否值得入手。 BleeqUp Rover主打運動用途，外形偏向動感，未必適合日常出街佩戴，不過在跑步及踩單車方面的功能比其他品牌更勝一籌。採用抗敏耐用的TR90輕量材質鏡框及可調式鼻墊，53g的極輕機身配合具備UV400防護與防反射功能的ZEISS蔡司鏡片，輕輕夾著頭部及緊貼面部，穩固感充足完全不怕跌落，並具備IP65防塵防水等級，可應付汗水與微雨。

三段角度拍攝效果 今代新增配備「三角度可調視角」鏡頭，可手動調整-10°、0°及15°視角，公路單車低頭破風騎行時將鏡頭調高，可精準捕捉前方路況而非只拍到地面，實試踩一般單車-10°及0°則分別不大。

相機鏡頭在正前方，內置Sony 1,600萬像素感測器與120°廣角拍攝，支援3K/60fps HDR錄影，強大逆光表現在高反差環境下依然細節分明，加上EIS電子防震、無縫循環錄影與16:9及9:16直橫度比例切換。實試拍攝效果相當不錯，影片流暢清晰細緻，只略嫌用語音控制時稍有延遲，建議使用長時間錄影。 採用開放式氣傳導技術，配備兩個揚聲器與5個咪高峰陣列，聽歌音質飽滿不鬆散，開放式播放可清楚察覺環境聲音。眼鏡配備即時對講功能，可以跟其他同行者保持聯絡，相當實用。

剪輯功能全面 Rover另一優點是專用App內的AI追蹤功能，除記錄騎行路線及速度等數據，更可進行AI分析運動過程。剪輯方面，內建「AI智慧精華片段」與「AI一鍵剪輯」自動識別高光時刻，更首創「AI影片路書」，運動後能一鍵將GPS路線地圖、關鍵數據統計與影片合成帶故事性的影片，雖然後製效果不算太真實，勝在有趣好玩。 留意眼鏡續航力僅為連續錄影1小時或音訊播放8小時，長途運動必須外接專屬Power Plus行動電源，才能延長至最高5小時錄影或48小時播放。BleeqUp Rover的32GB及64GB版本售價分別$3,099及$3,599，運動發燒友不能錯過。

查詢：2643 3328