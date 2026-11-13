小米Xiaomi 18系列旗艦手機即將登場　實試百變背屏即睇點玩法！

小米Xiaomi 18系列即將於2026年11月18日中午12時在香港正式發布，今次是小米首部設背屏的手機登陸香港，絕對備受期待。這款即將亮相的新機除了有百變背屏，更搭載2nm頂級處理器Snapdragon 8 Elite Gen 6，並配備7050mAh特大容量小米矽碳電池及新增智能防窺螢幕。早前記者已在北京發布會率先試玩，今次再重溫究竟點用法！

百變背屏用法廣

Xiaomi 18 Pro最大賣點為創新「百變背屏」，解鎖萬千實用與趣味玩法。背屏質素不輸蝕，採用全新M11 OLED面板，峰值亮度達4000nits、1-120Hz刷新率等。當中最好用是自拍功能鏡像顯示之外更可以直接在外屏打開相機App，使用後置鏡頭進行高畫質自拍或超廣角多人合照，並實時預覽，更可以玩「人生四格」拍攝功能。

另一個AI玩法是大量小程式可以自選，例如水分跟蹤器、專注計時器、放假倒數、多款小遊戲等，更可以自訂AI寫背屏小程式，直接生成一個屬於自己的App。之前曾試過設計一個六合彩抽數字、或晚餐選擇輪盤等，而且數分鐘即可生成，帶來無限可能性。即使對這些玩法沒興趣，還有其他直接實用的用法如即時訊息通知、AI前後雙屏翻譯、個人化的AI生成壁紙等等。