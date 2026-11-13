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科技
出版：2026-Nov-13 12:53
更新：2026-Nov-13 12:53

小米Xiaomi 18系列旗艦手機即將登場　實試百變背屏即睇點玩法！

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小米Xiaomi 18系列將於下星期正式在香港登場，Tyson Yoshi亦幫忙造勢。

小米Xiaomi 18系列將於下星期正式在香港登場，Tyson Yoshi亦幫忙造勢。

小米Xiaomi 18系列即將於2026年11月18日中午12時在香港正式發布，今次是小米首部設背屏的手機登陸香港，絕對備受期待。這款即將亮相的新機除了有百變背屏，更搭載2nm頂級處理器Snapdragon 8 Elite Gen 6，並配備7050mAh特大容量小米矽碳電池及新增智能防窺螢幕。早前記者已在北京發布會率先試玩，今次再重溫究竟點用法！

小米Xiaomi 18系列設有特色背屏設計，具備相當多用途。 小米Xiaomi 18系列可以在背屏上裝木魚小程式，靜心兼積功德。 小米Xiaomi 18系列的背屏最適合用作一人拍攝。 小米Xiaomi 18系列背屏有超多預設小程式可供安裝。 小米Xiaomi 18系列的背屏亦可以自己生成小程式。 小米Xiaomi 18系列背屏亦有實際用途。 小米Xiaomi 18系列背屏可加入日程等實用用法。 Tyson Yoshi亦為Xiaomi 18系列造勢。 小米Xiaomi 18系列背屏有大量小遊戲。 小米Xiaomi 18系列甚至簡單加入壁紙。 小米Xiaomi 18系列背屏人生四格有多種相框可選。 小米Xiaomi 18系列內地藝人孫千拍攝人生四格。

百變背屏用法廣

Xiaomi 18 Pro最大賣點為創新「百變背屏」，解鎖萬千實用與趣味玩法。背屏質素不輸蝕，採用全新M11 OLED面板，峰值亮度達4000nits、1-120Hz刷新率等。當中最好用是自拍功能鏡像顯示之外更可以直接在外屏打開相機App，使用後置鏡頭進行高畫質自拍或超廣角多人合照，並實時預覽，更可以玩「人生四格」拍攝功能。

另一個AI玩法是大量小程式可以自選，例如水分跟蹤器、專注計時器、放假倒數、多款小遊戲等，更可以自訂AI寫背屏小程式，直接生成一個屬於自己的App。之前曾試過設計一個六合彩抽數字、或晚餐選擇輪盤等，而且數分鐘即可生成，帶來無限可能性。即使對這些玩法沒興趣，還有其他直接實用的用法如即時訊息通知、AI前後雙屏翻譯、個人化的AI生成壁紙等等。

小米Xiaomi 18系列配備Leica 3鏡相機，特別是在低光夜景下拍攝實力強勁。 小米Xiaomi 18系列甚至可以拍攝到月亮。 小米Xiaomi 18系列夜景拍攝效果出眾。 小米Xiaomi 18系列的LOFIC拍攝線條分明。 小米Xiaomi 18系列連屋頂細節都可拍出質感。 小米Xiaomi 18系列特別適合街拍。 小米Xiaomi 18系列長焦鏡頭拍攝清晰不模糊。

Leica 3鏡頭組合

影像系統方面，Xiaomi 18 Pro帶來了Leica雙2億像素鏡頭配置，由一顆Leica 2億像素主鏡頭與一顆Leica 2億像素長焦微距鏡頭以及Leica 5000萬超廣角鏡頭組成，Pro版支援LOFIC技術支援，在光線反差下仍可拍出明暗有度、細節豐富的專業級影像。上次於北京已試用手機拍攝不少旅行風光照片，效果相當出眾，遠近景物都有充滿Leica味道的藝術感相片。

Xiaomi 18系列有標準及Pro版機型，在尺寸、處理器及相機有些微差別。 Xiaomi 18系列設有智能防窺螢幕，左右可遮檔視線。 Xiaomi 18系列內置大量AI實用功能。

全旗艦級配置

Xiaomi 18系列還配備了2nm製程的Snapdragon 8 Elite Gen 6旗艦處理器、設多種模式的智能防窺螢幕、7050mAh小米矽碳電池，支援100W有線快充及50W無線快充，更有iPhone AirDrop及iOS生態互聯功能，一機有齊最新旗艦級配置及功能。

港版提供暗影紅、夜藍、黑及白4種配色，價錢尚未公布，現時開放預約。現設早鳥期購機優惠，可獲贈價值$759的Xiaomi Buds 6耳機，同時尊享價值高達$6406星級服務，包括24個月超長保養、碎屏及後蓋保障服務各一次、36個月電池保養一次、機場貴賓室服務，以及YouTube Premium與Google AI Pro的3個月試用，有興趣入手就要留意下星期正式公布。

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