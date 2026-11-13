舊筆電可變身副螢幕　Windows及MacBook設定教學

閒置舊筆電堆在角落看似廢鐵，許多人想改裝成第二顯示器提升工作效率，卻往往卡在HDMI只能輸出畫面、無法直接接駁的硬體死穴。究竟Windows、MacBook或跨系統該如何突破無線投影延遲與系統限制，關鍵設定技巧全面揭曉。

Windows無線投影設定 用戶毋須斥資添置新硬件，只需善用家中閒置的舊筆記型電腦，即可透過系統內建功能或外接工具將其轉化為第二顯示器，以鏡像或延伸桌面提升多工處理與工作效率。 若主要電腦與備用筆電均運行Windows 10或Windows 11，可透過系統內建的Miracast技術經Wi-Fi無線連接。用戶需在備用筆電依序進入「設定」、「系統」、「投影到此電腦」，在「選用功能」中新增並安裝「無線顯示器」，完成後設為「隨處可用」並開啟該應用程式；隨後在主電腦按下「Windows鍵+K」選取該筆電、輸入PIN碼並允許鍵盤及滑鼠輸入，即可隨時以「Windows鍵+P」切換鏡像或延伸桌面。由於此方式依賴無線網絡，操作時可能出現輕微延遲，適合用於簡報或整理大量分頁，而非電競遊戲。

Mac系統AirPlay延伸 兩部裝置若均為Mac，且備用MacBook為2018年或之後推出的型號，則可利用AirPlay達成連線。設定時先在副MacBook開啟「系統設定」，進入「一般」內的「AirDrop與接續互通」，啟動「AirPlay接收器」並於「允許AirPlay的對象」勾選「只限目前使用者」，同時確保兩部裝置登入相同的Apple ID；接著在主電腦的「系統設定」開啟「顯示器」，點擊下拉選單的加號選取副裝置，便能自訂鏡像或延伸顯示，運作時同樣透過Wi-Fi傳輸並帶有些微時滯。 跨系統與Linux工具 面對Windows、Mac跨平台連接或涉及Linux系統的情況，用戶可借助免費開源軟件Deskreen透過同一Wi-Fi網絡運作。主電腦安裝Deskreen後會產生專屬二維碼及網址，用戶於備用筆電的瀏覽器開啟即可預設以鏡像方式顯示畫面；若需要延伸桌面，則必須在主電腦的HDMI接口插入廉價的虛擬顯示適配器（Dummy Plug）。由於此方案同樣依賴無線網絡，傳輸依然存在延遲問題。

OBS Studio免費工具可檢視電腦延伸畫面。

HDMI擷取卡有線方案 大部分筆電的HDMI接口僅具備影像輸出功能，無法直接以線材直駁兩部電腦延伸畫面。要解決此限制，用戶可添置一張HDMI轉USB的視訊擷取卡，將主電腦的HDMI線接駁至擷取卡，再插入備用筆電的USB接口；此時備用筆電會將訊號識別為視訊鏡頭，用戶可透過內建相機程式或支援 Windows、Mac和Linux的免費工具OBS Studio檢視畫面。此方法延遲通常低於無線連線，亦可用於將PlayStation或Nintendo Switch畫面輸出至筆電；若用戶不打算將舊機作副螢幕，亦可考慮改造成智能家居中樞。