Google聯手Samsung推Android智能眼鏡　整合Gemini並獲MFi認證支援iPhone

Intelligent Eyewear由Samsung生產，鏡框外觀由Gentle Monster及Warby Parker操刀設計，共推出30款獨特造型，整體重量僅40至44克。眼鏡搭載1200萬像素超廣角鏡頭、4個咪高峰及兩個開放式揚聲器，支援「Hey Gemini」語音指令及可識別點擊與滑動的觸控板，並提供實體電源開關，關閉後可作為普通眼鏡配戴。

iOS深度整合與連接技術

在iOS裝置上，專屬的Google Glasses伴侶應用程式負責各項運算，包括HDR影像處理，並可將相片及最長90秒的影片直接儲存至Apple Photos。裝置透過Made for iPhone認證支援Wi-Fi Aware連線技術，以達成快速媒體傳輸；在iOS系統下，Gemini亦可撥打電話、發送包含iMessage在內的單對單訊息以及接收通知，眼鏡系統需求為iPhone 13 Pro或更新機型。

私隱安全機制

為保障私隱，當用家啟用鏡頭拍照或錄製存入圖庫的影片時，眼鏡上的白色指示燈會閃爍，若指示燈遭到遮蔽或停用，眼鏡將立即停止錄影，且Android XR會在充電時執行硬件檢查。若使用視覺搜尋或即時翻譯等Gemini鏡頭指令，因影像不會儲存在包括Gemini歷史記錄在內的任何地方，故不會觸發指示燈；在影像上傳至雲端前，伴侶應用程式會自動將視訊中的人臉進行遮蔽並過濾旁人聲音，相關媒體亦不會用於訓練AI模型或廣告投放。