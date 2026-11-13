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科技
出版：2026-Nov-13 19:00
更新：2026-Nov-13 19:00

M6 MacBook Pro與M6 iMac雙機開箱實測　相同晶片如何選擇？

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Apple推出了M6版本的MacBook Pro與iMac。

Apple推出了M6版本的MacBook Pro與iMac。

Apple正式為主力電腦陣容換上全新M6晶片，無論是流動辦公的筆記型電腦MacBook Pro，還是作為家居與工作室核心的一體機iMac，都迎來針對端側人工智能與圖形算力的大幅革新。這次同時開箱最新的14吋MacBook Pro與24吋iMac，帶大家從核心規格到日常使用體驗，剖析兩部新機各自優勢並作出最合適的抉擇。

MacBook Pro標準版並非PROLED XDR觸控屏幕版本，價錢更加相宜。 MacBook Pro配置最新Apple的M6晶片。 14吋MacBook Pro厚度約1.55cm、重1.55kg。 MacBook Pro共有3個Thunderbolt 4連接埠。 MacBook Pro另一邊則有HDMI及SDXC讀卡機。 MacBook Pro設有Touch ID鍵。 機背刻上MacBook Pro字樣，機側有散熱孔。 MacBook Pro配備14.2吋Liquid Retina XDR顯示器。

專業級配置

當然MacBook Pro及iMac是完全不同用法的電腦，14吋MacBook Pro可隨時便攜，鋁金屬機身延續沉穩專業，比起上代未有大改動。配備支援ProMotion 120Hz更新率與高達1000nits SDR日常亮度的Liquid Retina XDR顯示器，機身有齊3個Thunderbolt 4連接埠、HDMI及SDXC讀卡機，無需轉接器就能應付多數創作場景。

iMac一體式電腦同樣配置M6晶片。 iMac採用鮮艷配色設計，設計乾淨利落。 iMac附有相同色系的精妙鍵盤及滑鼠。 iMac亦有1200萬像素Center Stage鏡頭。 iMac 24吋4.5K Retina顯示器解像度更高。

簡約桌面電腦

24吋iMac則維持標誌性的超薄一體機美學，鮮藍色機身鮮明奪目，正面一塊4.5K Retina螢幕色彩通透銳利，配合同色系精妙鍵盤與滑鼠，沒有大量電線纏繞，機背則有4個Thunderbolt 4連接埠，帶來Apple一貫簡潔美感。兩機內部同樣搭載配備12核心CPU、12核心GPU與雙16核心神經網絡引擎的M6晶片，統一記憶體頻寬高達170GB/s，並全面支援Wi-Fi 7與原生雙外接螢幕輸出。

M6晶片用Final Cut Pro匯出4K影片流暢快速。 試玩《生化危機4重製版》採用最高畫質顯示。 遊玩體驗順暢，不過明顯有風扇聲音。 運行本地AI模型亦未有遲緩。 今代MacBook Pro續航力大幅提升。 使用iMac運行最新的Edits剪片方便快捷。 同樣試玩《生化危機4重製版》採用最高畫質。 用大螢幕玩更加沉浸，不過刷新率就不及MacBook Pro。 iMac同樣可以使用Siri AI。 iMac運行Siri Intelligence影像樂園速度快捷。

實試M6晶片

進行多項實戰測試M6晶片實力，晶片主打本地AI運行，使用Locally by LM Studio在本機運行AI，對答及整理生成快捷，沒延遲極為流暢。再使用《生化危機4重製版》進行圖形壓力測試，開盡最佳畫質包括MetalFX與光線追蹤後，兩機均能維持穩定順暢的畫面幀率，不過iMac有充裕的機背散熱空間，一直保持寧靜平穩，不過刷新率就只有60Hz。MacBook Pro則因機身緊湊，風扇在後段轉速明顯拉高以維持最高效能輸出，但120Hz ProMotion顯示則更為順滑。

兩部機雖然擁有相同的運算心臟，卻對應完全不同的生活與工作模式。MacBook Pro最大優勢在於極致靈活與螢幕素質，120Hz高更新率螢幕加上最長24小時電池續航力，齊全的機身擴充接口，特別適合流動使用，缺點則是長時間重度運算時機身溫熱感與風扇聲較明顯，14吋內建螢幕尺寸在多視窗排版時亦未必夠用。

iMac開箱即有24吋4.5K大視野螢幕，加上六揚聲器空間音響，使用體驗一流，性價比相對上亦更佳。代價是座枱機沒有移動能力，且螢幕維持在60Hz更新率，一般使用視覺未有太大影響，但打機、看影片暢順度始終不及MacBook Pro。售價方面MacBook Pro由$15999起、iMac則由$11499起，兩者均已上市，用家可考慮用途及預算選購。

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