M6 MacBook Pro與M6 iMac雙機開箱實測　相同晶片如何選擇？

Apple正式為主力電腦陣容換上全新M6晶片，無論是流動辦公的筆記型電腦MacBook Pro，還是作為家居與工作室核心的一體機iMac，都迎來針對端側人工智能與圖形算力的大幅革新。這次同時開箱最新的14吋MacBook Pro與24吋iMac，帶大家從核心規格到日常使用體驗，剖析兩部新機各自優勢並作出最合適的抉擇。

當然MacBook Pro及iMac是完全不同用法的電腦，14吋MacBook Pro可隨時便攜，鋁金屬機身延續沉穩專業，比起上代未有大改動。配備支援ProMotion 120Hz更新率與高達1000nits SDR日常亮度的Liquid Retina XDR顯示器，機身有齊3個Thunderbolt 4連接埠、HDMI及SDXC讀卡機，無需轉接器就能應付多數創作場景。

24吋iMac則維持標誌性的超薄一體機美學，鮮藍色機身鮮明奪目，正面一塊4.5K Retina螢幕色彩通透銳利，配合同色系精妙鍵盤與滑鼠，沒有大量電線纏繞，機背則有4個Thunderbolt 4連接埠，帶來Apple一貫簡潔美感。兩機內部同樣搭載配備12核心CPU、12核心GPU與雙16核心神經網絡引擎的M6晶片，統一記憶體頻寬高達170GB/s，並全面支援Wi-Fi 7與原生雙外接螢幕輸出。

實試M6晶片

進行多項實戰測試M6晶片實力，晶片主打本地AI運行，使用Locally by LM Studio在本機運行AI，對答及整理生成快捷，沒延遲極為流暢。再使用《生化危機4重製版》進行圖形壓力測試，開盡最佳畫質包括MetalFX與光線追蹤後，兩機均能維持穩定順暢的畫面幀率，不過iMac有充裕的機背散熱空間，一直保持寧靜平穩，不過刷新率就只有60Hz。MacBook Pro則因機身緊湊，風扇在後段轉速明顯拉高以維持最高效能輸出，但120Hz ProMotion顯示則更為順滑。

兩部機雖然擁有相同的運算心臟，卻對應完全不同的生活與工作模式。MacBook Pro最大優勢在於極致靈活與螢幕素質，120Hz高更新率螢幕加上最長24小時電池續航力，齊全的機身擴充接口，特別適合流動使用，缺點則是長時間重度運算時機身溫熱感與風扇聲較明顯，14吋內建螢幕尺寸在多視窗排版時亦未必夠用。