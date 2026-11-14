手機電池健康跌至80%　換電續命定換機？

近期正值各大品牌推出旗艦手機的換機潮，不少用家看着手機設定內顯示「電池健康度80%」的數字，都會陷入一個兩難局面：到底應該直接入手新機，還是花錢換電池為舊機續命？其實電池屬於消耗品，健康度下降必然會影響日常續航體驗。本文將會以實際維修及換機成本為基礎，為大家拆解不同電池老化階段的最佳應對方案，避免墮入非原廠維修及系統數據的陷阱。

要決定換機還是換電，最直接的方法就是計算持有成本。假設用家手上的舊機目前二手殘值約為$3,000，而心儀的新型號手機定價為$8,000。目前Apple及主要Android品牌的香港官方換電收費大約介乎$500至$900之間。如果選擇換電為舊機續命兩年，平均每個月的成本只需約$30至$40，雖然兩年後舊機殘值會進一步下跌，但整體開支仍然最低。相反，如果選擇即時賣掉舊機換新機，實際淨付出約為$5,000，攤分兩年的話每月成本大約$210，優勢在於這段期間可以享受全新機的效能與保養期。至於購買新機並將舊機保留作後備機的方案成本最高，但舊款手機亦能轉作IP Camera或車Cam備用機等其他用途。