手機電池健康跌至80%　換電續命定換機？

近期正值各大品牌推出旗艦手機的換機潮，不少用家看着手機設定內顯示「電池健康度80%」的數字，都會陷入一個兩難局面：到底應該直接入手新機，還是花錢換電池為舊機續命？其實電池屬於消耗品，健康度下降必然會影響日常續航體驗。本文將會以實際維修及換機成本為基礎，為大家拆解不同電池老化階段的最佳應對方案，避免墮入非原廠維修及系統數據的陷阱。
要決定換機還是換電，最直接的方法就是計算持有成本。假設用家手上的舊機目前二手殘值約為$3,000，而心儀的新型號手機定價為$8,000。目前Apple及主要Android品牌的香港官方換電收費大約介乎$500至$900之間。如果選擇換電為舊機續命兩年，平均每個月的成本只需約$30至$40，雖然兩年後舊機殘值會進一步下跌，但整體開支仍然最低。相反，如果選擇即時賣掉舊機換新機，實際淨付出約為$5,000，攤分兩年的話每月成本大約$210，優勢在於這段期間可以享受全新機的效能與保養期。至於購買新機並將舊機保留作後備機的方案成本最高，但舊款手機亦能轉作IP Camera或車Cam備用機等其他用途。
無謂花費數百元去拖延換機
因應不同用家的實際機況，最佳的應對策略亦有所不同。如果手機電池健康度維持在85%以上，並且沒有其他硬件損壞，這純屬正常損耗範圍，用家無需過份擔心。當電池健康度跌至70%至85%之間，而你對現時手機的運作速度、相機表現及屏幕質素依然滿意，到官方維修中心更換電池會是最理想的做法，這點對於保值能力較高的舊款旗艦機尤其適用。不過，如果電池健康度已經低於70%，加上本身已經有意升級體驗更高像素鏡頭、大容量電池或最新的AI應用功能，這時候就無謂花費數百元去拖延換機時間，倒不如將換電的預算直接用作購買新機的補貼。
在決定為舊機換電之前，有兩個潛在伏位必須留意。首先，坊間第三方維修店的換電報價雖然比原廠便宜一大截，但用家需要自行承擔失去防塵防水保護及電池質素參差的風險，維修前必須向店家問清楚採用的是原廠零件還是兼容代用電。其次，Android系統目前並未有如iOS般統一標準的電池健康度顯示介面，各個廠商的計算路徑與邏輯都有所不同，因此系統顯示的百分比數字參考價值會有落差。用家不應單靠一組數字作決定，反而應該以手機充滿電後是否足以應付一日的實際使用量作為升級評估指標。
Mobile Magazine短評：換機定換電，從來唔係睇個百分比，係睇你對部機仲有冇感覺——有感覺就救，冇感覺就換，$800買唔到一年嘅將就。
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