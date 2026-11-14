Samsung及Apple傳推加大版摺機　考驗單手操作極限

Samsung與Apple兩間科技大廠一直在智能手機市場競爭激烈。現時市面上的Galaxy Z Fold8以及iPhone Duo已經奠定了寬屏幕大摺疊手機的產品基礎。不過據外國最新流傳的消息指出，兩間廠方並未就此止步，反而正著手開發尺寸更大的加大版本大摺機。這意味在不久的將來，消費者或許會迎來屏幕尺寸更龐大的摺機新選擇，進一步考驗單手操作的極限與日常攜帶的便利性。

這項消息主要來自社交平台X上的海外爆料人士。有指Samsung及Apple雙雙計劃在2027年推出尺寸更大的寬比例摺疊手機，外界暫時將這兩款新機稱為Galaxy Z Fold9 Plus及iPhone Duo 2 Plus。