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出版：2026-Nov-14 14:15
更新：2026-Nov-14 14:15

vivo V80及Y32登場　配超大容量電池及長焦鏡頭

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vivo V80 與 Y32 齊登港：Zeiss 專業長焦結合大電量!

vivo V80 與 Y32 齊登港：Zeiss 專業長焦結合大電量!

vivo正式發表兩款全新智能手機vivo V80及vivo Y32，全面涵蓋高階影像與入門市場。兩款新機均主打超大容量電池與IP68及IP69防塵防水設計，當中vivo V80繼續與Zeiss深度合作，配備專業級長焦鏡頭及高亮度AMOLED螢幕，主攻攝影愛好者；而vivo Y32則以8000mAh巨型電量及軍規級抗摔機身作招徠，針對需要長時間戶外工作或對續航力有極高要求的用家。vivo V80建議零售價為6,498港元，而vivo Y32建議零售價為2,598港元。

主打影像體驗的vivo V80採用裸眼3D星河工藝機背設計，提供星願紫、漫遊綠及浩瀚灰三色選擇。相機系統配備50MP Zeiss OIS主鏡頭、支援3倍光學變焦的50MP Zeiss超級長焦鏡頭，以及8MP Zeiss超廣角鏡頭，前置則為50MP廣角鏡頭。

20分鐘充電至60%

機身正面搭載6.59吋1.5K解析度AMOLED螢幕，支援144Hz刷新率及5,000 nits局部峰值亮度，並內建3D超聲波單點指紋解鎖。硬件方面，該機內置7,200mAh電池，支援90W快充技術，只需20分鐘即可充至60%電量。

至於入門級別的vivo Y32則配備6.87吋120Hz螢幕，最高亮度達1,300 nits，並內置支援400%大音量模式的立體聲雙揚聲器。該機具備強悍的防護性能，除IP68及IP69防塵防水外，亦通過MIL-STD-810H軍規測試及SGS 1.7米跌落測試。

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即日正式在香港發售

續航部分內建高達8,000mAh電池，保證6年電池健康度，並支援44W快充與反向充電。拍攝方面配備50MP主鏡頭與2MP副鏡頭，前置為8MP自拍鏡頭，並採用側邊電容指紋解鎖設計。

vivo V80及vivo Y32將於即日正式在香港發售。定價方面，內建8GB RAM及512GB ROM的vivo V80建議零售價為HK$6,498，提供星願紫、漫遊綠及浩瀚灰三色。至於內建6GB RAM及128GB ROM的vivo Y32提供曜石黑與珍珠金兩色，建議零售價為2,598港元。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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