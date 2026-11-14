vivo V80及Y32登場　配超大容量電池及長焦鏡頭

vivo正式發表兩款全新智能手機vivo V80及vivo Y32，全面涵蓋高階影像與入門市場。兩款新機均主打超大容量電池與IP68及IP69防塵防水設計，當中vivo V80繼續與Zeiss深度合作，配備專業級長焦鏡頭及高亮度AMOLED螢幕，主攻攝影愛好者；而vivo Y32則以8000mAh巨型電量及軍規級抗摔機身作招徠，針對需要長時間戶外工作或對續航力有極高要求的用家。vivo V80建議零售價為6,498港元，而vivo Y32建議零售價為2,598港元。

主打影像體驗的vivo V80採用裸眼3D星河工藝機背設計，提供星願紫、漫遊綠及浩瀚灰三色選擇。相機系統配備50MP Zeiss OIS主鏡頭、支援3倍光學變焦的50MP Zeiss超級長焦鏡頭，以及8MP Zeiss超廣角鏡頭，前置則為50MP廣角鏡頭。