OPPO Reno17確認配四組50MP鏡頭　大電池助續航

OPPO即將於國內市場推出全新Reno17及Reno17 Pro智能手機。廠方已確認標準版Reno17將配備四組50MP鏡頭，涵蓋主鏡頭、潛望式長焦、超廣角及自拍鏡頭。據最新流出的消息顯示，Reno17系列在屏幕尺寸及處理器上會有明顯區分，當中標準版更內置高達8,000mAh容量電池，為用戶提供更持久的續航表現！
OPPO官方日前確認，全新Reno17系列將於11月16日在國內正式發表。廠方透露標準版Reno17在影像系統上作出調整，將會全面採用50MP鏡頭配置。該機的四組相機包括主鏡頭、潛望式長焦鏡頭、超廣角鏡頭以及前置自拍鏡頭，全數均為50MP像素。相比起上一代中國版Reno16所採用的200MP主鏡頭配搭三組50MP鏡頭，今次Reno17的設計更接近今年7月推出的國際版Reno16相機布局。至於定位較高的Reno17 Pro會否保留200MP主鏡頭，目前仍有待官方進一步公布。
詳細硬件參數流出
除了相機配置，網絡上亦流出了兩款新機的詳細硬件參數。消息指出Reno17將配備一塊6.5吋屏幕，並搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，機身內置高達8,000mAh容量電池，主打長效續航體驗。而另一款型號Reno17 Pro則採用較細小的6.3吋屏幕，配備Dimensity 8550晶片，電池容量為7,200mAh。兩款機型在硬件規格上有明確的定位差異，分別滿足不同用戶對屏幕大小及效能的需求。
目前OPPO已經定於11月16日為Reno17及Reno17 Pro舉行發布會。現階段尚未有關於兩款新機的官方定價以及國際版本發售詳情流出，有關各版本的具體售價與開賣資訊將會在發表會當日正式公開。(來源:Gizmochina)
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