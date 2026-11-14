OPPO Reno17確認配四組50MP鏡頭　大電池助續航

OPPO即將於國內市場推出全新Reno17及Reno17 Pro智能手機。廠方已確認標準版Reno17將配備四組50MP鏡頭，涵蓋主鏡頭、潛望式長焦、超廣角及自拍鏡頭。據最新流出的消息顯示，Reno17系列在屏幕尺寸及處理器上會有明顯區分，當中標準版更內置高達8,000mAh容量電池，為用戶提供更持久的續航表現！

OPPO官方日前確認，全新Reno17系列將於11月16日在國內正式發表。廠方透露標準版Reno17在影像系統上作出調整，將會全面採用50MP鏡頭配置。該機的四組相機包括主鏡頭、潛望式長焦鏡頭、超廣角鏡頭以及前置自拍鏡頭，全數均為50MP像素。相比起上一代中國版Reno16所採用的200MP主鏡頭配搭三組50MP鏡頭，今次Reno17的設計更接近今年7月推出的國際版Reno16相機布局。至於定位較高的Reno17 Pro會否保留200MP主鏡頭，目前仍有待官方進一步公布。