Xiaomi 18 Pro推國際版　副屏幕支援Google Maps等

Xiaomi即將在11月17日舉行國際發布會，推出全新Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max。今代機背副屏幕將首次面向全球市場，官方近日更確認副屏幕將支援Google Maps、Spotify及YouTube Music等主流應用，證明副屏幕具備實際用途，不再只是一個裝飾品。
Xiaomi去年在17 Pro系列上首度引入機背副屏幕設計，不過當時並未有在中國以外的市場正式推出。來到即將全球發布的Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max，這項設計終於首次在國際市場亮相。為了向外界證明這塊副屏幕並非單純的裝飾，Xiaomi在11月17日的發布會前夕，對外公布了更多關於機背屏幕的實際應用細節。
涵蓋各種基本功能
據官方最新釋出的資訊，Xiaomi 18 Pro的機背屏幕將會支援多款常用的第三方應用程式。在多媒體娛樂方面，YouTube Music及Spotify用家可以直接在副屏幕上控制音樂播放並查看專輯封面。而在日常出行方面，Google Maps亦已經完美適配，能夠直接在機背顯示導航路線及方向，大幅提升實用性。
除了上述的主流第三方應用程式外，這塊副屏幕亦涵蓋了各種基本功能，包括顯示手機通知、配合高像素主鏡頭進行自拍，以及查閱Xiaomi內置的天氣資訊。更特別的是，Xiaomi集團首席營銷官許斐日前展示了一項全新的「Back Display GenAI」功能，用家只需透過文字描述自己的需求，即可利用AI生成自訂的副屏幕介面及應用，為這項硬件設計帶來更多個人化操作空間。(來源:X)
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