Xiaomi 18 Pro推國際版　副屏幕支援Google Maps等

Xiaomi即將在11月17日舉行國際發布會，推出全新Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max。今代機背副屏幕將首次面向全球市場，官方近日更確認副屏幕將支援Google Maps、Spotify及YouTube Music等主流應用，證明副屏幕具備實際用途，不再只是一個裝飾品。

Xiaomi去年在17 Pro系列上首度引入機背副屏幕設計，不過當時並未有在中國以外的市場正式推出。來到即將全球發布的Xiaomi 18 Pro及18 Pro Max，這項設計終於首次在國際市場亮相。為了向外界證明這塊副屏幕並非單純的裝飾，Xiaomi在11月17日的發布會前夕，對外公布了更多關於機背屏幕的實際應用細節。