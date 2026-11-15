OPPO年底料推三款新產品　雲台相機＋大摺機＋闊身手機

據最新流出的情報顯示，OPPO計劃在今年年底前帶來三款涵蓋不同領域的新產品。除了預期會推出首款主打便攜的Pocket雲台相機外，品牌亦準備推出採用無感摺痕設計的闊屏幕摺疊手機，以及一款主打16:9比例的闊身直板手機。三款產品均預計配備2億像素鏡頭。

首款討論度較高的產品是代號為「Fuyao」的Pocket雲台相機，預計最快於今年年底登場，直接迎戰DJI及Insta360等對手。這款獨立的便攜相機預計搭載2億像素1/1.12吋大底感光元件，有傳會採用Sony LYT-901傳感器，並繼續與Hasselblad進行影像合作。設備內置晶片並支援生態互聯功能，方便用家將拍攝內容即時傳輸至智能手機。