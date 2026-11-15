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科技
出版：2026-Nov-15 11:15
更新：2026-Nov-15 11:15

OPPO年底料推三款新產品　雲台相機＋大摺機＋闊身手機

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OPPO部署年底推出三款全新產品！Pocket雲台相機、無痕闊屏幕摺機及16:9直板手機齊曝光

OPPO部署年底推出三款全新產品！Pocket雲台相機、無痕闊屏幕摺機及16:9直板手機齊曝光

據最新流出的情報顯示，OPPO計劃在今年年底前帶來三款涵蓋不同領域的新產品。除了預期會推出首款主打便攜的Pocket雲台相機外，品牌亦準備推出採用無感摺痕設計的闊屏幕摺疊手機，以及一款主打16:9比例的闊身直板手機。三款產品均預計配備2億像素鏡頭。

首款討論度較高的產品是代號為「Fuyao」的Pocket雲台相機，預計最快於今年年底登場，直接迎戰DJI及Insta360等對手。這款獨立的便攜相機預計搭載2億像素1/1.12吋大底感光元件，有傳會採用Sony LYT-901傳感器，並繼續與Hasselblad進行影像合作。設備內置晶片並支援生態互聯功能，方便用家將拍攝內容即時傳輸至智能手機。

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​具備AI功能

智能手機方面，OPPO的闊屏幕摺疊手機（有傳命名為Find N7）據悉已經準備就緒。這部摺機預計配備2nm製程的Snapdragon處理器，具備AI功能，其闊比例內屏幕採用無感摺痕設計，機背則搭載支援雲台防震技術的2億像素鏡頭。

另一款處於最後開發階段的闊身直板手機，將配備6.35吋16:9比例的超窄邊框屏幕，搭載MediaTek Dimensity 9系列晶片，同樣配備2億像素大底主鏡頭。目前官方尚未公布這幾款產品的具體定價，預期Pocket雲台相機將率先在今年年底發售，而兩款手機則有待進一步確認發售日。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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