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科技
出版：2026-Nov-16 10:58
更新：2026-Nov-16 10:58

傳Apple研發iPhone Duo外螢幕Face ID　或延至2028年第三代推出

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Apple傳正在研發為下一代iPhone Duo加入外螢幕Face ID。

Apple傳正在研發為下一代iPhone Duo加入外螢幕Face ID。

據彭博社報道，Apple計劃於明年秋季推出第二代iPhone Duo，工程團隊現正積極研發將Face ID 技術整合至外螢幕，有望成為該款新機的核心重點。

現時iPhone Duo支援Touch ID解鎖。

現時iPhone Duo支援Touch ID解鎖。

引入Face ID解鎖

彭博社記者Mark Gurman透露，除常規的晶片升級與相機改進外，Face ID是iPhone Duo目前的首要任務。Apple現已成功製作出搭載Face ID的iPhone Duo 2測試原型機，工程師正全力嘗試將面孔識別系統嵌入外螢幕中。

雖然研發工作持續進行，但消息指出相關時程非常緊湊，技術現階段尚未完全成熟，因此Face ID最終未必能趕及於iPhone Duo 2登場。若第二代未能如期導入，該項配置預計將順延至2028年推出的iPhone Duo 3。

今代iPhone Duo亦取消了動作按鈕設計。 未來iPhone Duo可能會加入長焦鏡頭。

動作按鈕升級

除Face ID外，Apple對iPhone Duo的另一大重點是動作按鈕（Action Button）。不過據報該功能最終可能僅作為「相機控制」的軟件更新推出，允許用戶將原本長按喚出Siri的操作，重新自訂為開啟指定應用程式。

針對未來幾代的發展目標，Apple亦計劃為iPhone Duo加入遠攝鏡頭，並致力將機身打造得更加輕薄。外媒分析則認為，由於用戶在不同手持角度下操作內螢幕的Touch ID較為不便，若Face ID僅限於外螢幕使用，其實際體驗提升或相對有限。

資料來源：9to5mac

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