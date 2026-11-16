傳Apple研發iPhone Duo外螢幕Face ID　或延至2028年第三代推出

雖然研發工作持續進行，但消息指出相關時程非常緊湊，技術現階段尚未完全成熟，因此Face ID最終未必能趕及於iPhone Duo 2登場。若第二代未能如期導入，該項配置預計將順延至2028年推出的iPhone Duo 3。

彭博社記者Mark Gurman透露，除常規的晶片升級與相機改進外，Face ID是iPhone Duo目前的首要任務。Apple現已成功製作出搭載Face ID的iPhone Duo 2測試原型機，工程師正全力嘗試將面孔識別系統嵌入外螢幕中。

動作按鈕升級

除Face ID外，Apple對iPhone Duo的另一大重點是動作按鈕（Action Button）。不過據報該功能最終可能僅作為「相機控制」的軟件更新推出，允許用戶將原本長按喚出Siri的操作，重新自訂為開啟指定應用程式。

針對未來幾代的發展目標，Apple亦計劃為iPhone Duo加入遠攝鏡頭，並致力將機身打造得更加輕薄。外媒分析則認為，由於用戶在不同手持角度下操作內螢幕的Touch ID較為不便，若Face ID僅限於外螢幕使用，其實際體驗提升或相對有限。

資料來源：9to5mac