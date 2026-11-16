DJI ROMO P2掃拖機器人登場　36000Pa吸力＋無人機級避障能力規格全解構

DJI ROMO P2掃拖機器人現已接受預訂。

DJI正式發表全新旗艦級AI超幅掃拖機器人「DJI ROMO P2」，將源自旗艦無人機的空間感知避障技術、高達36000Pa的業界領先吸力、雷達自動調節的123度超幅外擺機械臂，以及輕鬆維護的高溫自清潔基站融為一體，提供全自動化家居清潔方案。

高智能避障 DJI ROMO P2的智能避障2.0系統，發揮出品牌在無人機視覺感測領域的技術優勢，機身前方採用全新面陣散斑投影雷射雷達與雙目魚眼視覺感測器協同運作，側面則配備面陣ToF技術與機械臂雷射雷達，構建出毫米級的全維感知網絡。系統不僅能識別並避開粗細僅2毫米的電線、寵物隔尿墊，甚至能有效辨識玻璃與鏡子等透明障礙物，並具備模仿人類推理與概念遷移的AI能力，面對新型障礙物亦能自主繞行。 機身底部設有柔和顯塵燈，在暗光環境下能投射均勻光毯協助清晰觀測髒污；當機器人偵測到地毯時會自動增壓深度吸塵，辨識到液體污漬則會啟用機械臂擦拭以防污漬擴散，用家無需預先收拾房間即可隨時啟動清潔。

36000Pa吸力 機器人搭載36000Pa超強聚能吸力系統與DualSweep雙重覆蓋防纏繞結構，邊刷與中刷配合，有效清除地毯深層積灰及毛髮困擾。拖地部分採用下壓力與接觸面積表現均衡的圓盤拖布方案，配合雷達自動調節超幅外擺機械臂，擺動角度可達123度，單次外擺即可較上一代多覆蓋4.5厘米邊角區域，實現對牆邊與桌腳的貼邊清潔。 針對家居門檻與地毯地形，ROMO P2的雙層連續越障能力大幅提升至8.5厘米，動態自動調節機械足能智能預判並抬升輪足，輕鬆跨越門檻與壓邊條，同時設有輪足抬升離開地毯設計，避免捲走或纏繞輕薄床邊毯。

多功能基站 ROMO P2外觀向來與眾不同，基站採用極簡純淨的太空艙美學與半透明機械設計。內置奈米級微晶結構材質以減少污漬附著，清洗拖布時會按比例自動注入去污清潔液，並透過四路高壓水柱高溫清洗與16毫米大口徑吸污口排走污水。配合風路塵盒高溫烘乾、基站塵袋UV燈、機器人塵盒濾網攔截以及基站塵袋抗菌除臭四重防護，杜絕異味與細菌滋生。 為了降低運作聲浪，ROMO P2採用消音艙設計，基站集塵時可過濾高達85%噪音。用家更可透過DJI Home app查看全新「髒污熱力圖」及一站式編輯地圖路徑，並支援全場景語音控制、遠端視訊通話及55W快充功能。

DJI ROMO P2有齊多項高科技外觀及配置，不過售價亦為旗艦級，高達$9999，現已於DJI官方線上商店及線下授權體驗店正式開放預約。