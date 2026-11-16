HUAWEI Mate X8外表曝光 傳外屏幕尺寸6.5吋 展開後8.15吋

華為HUAWEI官方首度釋出全新 HUAWEI Mate X8 的手機外觀影片。從片段可見，新手機延續了向內摺疊的經典設計，機背則保留標誌性的圓形相機模組。雖然官方尚未公布具體技術規格，但綜合目前網絡流傳的消息，HUAWEI Mate X8 有望升級至 8.15 吋 UTG 內置屏幕，並搭載與 Mate 90 系列同級的 Kirin 9050 Pro 晶片。

據 HUAWEI 最新公開的預告片段，HUAWEI Mate X8 的整體造型與上一代 Mate X7 相近，同樣採用內摺式方式，機背的圓形相機模組設計亦得到保留。有消息指出，新機的外屏幕尺寸約為 6.5 吋，而展開後的內屏幕則會稍微放大至 8.15 吋，並將會採用 UTG 超薄玻璃材質，藉此提升大屏幕的耐用度及摺痕控制表現。