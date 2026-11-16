HUAWEI Mate X8外表曝光 傳外屏幕尺寸6.5吋 展開後8.15吋

華為HUAWEI官方首度釋出全新 HUAWEI Mate X8 的手機外觀影片。從片段可見，新手機延續了向內摺疊的經典設計，機背則保留標誌性的圓形相機模組。雖然官方尚未公布具體技術規格，但綜合目前網絡流傳的消息，HUAWEI Mate X8 有望升級至 8.15 吋 UTG 內置屏幕，並搭載與 Mate 90 系列同級的 Kirin 9050 Pro 晶片。
據 HUAWEI 最新公開的預告片段，HUAWEI Mate X8 的整體造型與上一代 Mate X7 相近，同樣採用內摺式方式，機背的圓形相機模組設計亦得到保留。有消息指出，新機的外屏幕尺寸約為 6.5 吋，而展開後的內屏幕則會稍微放大至 8.15 吋，並將會採用 UTG 超薄玻璃材質，藉此提升大屏幕的耐用度及摺痕控制表現。
保留圓形相機模組
在硬件方面，傳聞指 HUAWEI Mate X8 將會配備 Kirin 9050 Pro 晶片。這款處理器早前已率先應用於 HUAWEI Mate 90 Pro Max 及 Mate 90 RS 身上，並基於全新的 LogicFolding 3D 架構開發，預計在運算效能上會比上一代有顯著提升。此外，外界預料這款新機將會內置超過 6000mAh 的大容量電池，以滿足大尺寸屏幕及高效能硬件的日常續航需求。
料設5款顏色
至於版本及儲存容量，傳聞 HUAWEI Mate X8 會分為標準版與典藏版兩款。標準版將提供 12GB RAM 配搭 256GB 或 512GB 儲存空間；而典藏版則會升級至 16GB RAM，提供 512GB 及 1TB 兩個大容量選擇。機身顏色方面，預計會有丹霞橙、青山黛、雪域白、蒼穹黑及紫金五種配色。目前官方尚未透露新機的定價及具體開賣日子，詳細發售資訊仍有待 HUAWEI 進一步公布。