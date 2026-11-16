HONOR Magic10規格曝光 傳升級主鏡頭 設雙層OLED螢幕

繼早前 HONOR 推出 Magic9 Pro Max 後，市場焦點已開始轉移至下一代旗艦新手機。近日內地網絡流出有關 HONOR Magic10 系列的最新消息，指新機將會在影像及屏幕方面迎來大幅更新。據報 Magic10 系列有望配備支援 LOFIC 技術的 200MP 主鏡頭，進一步加強高光動態範圍表現，同時廠方亦正測試雙層 OLED 屏幕，預計為用家帶來更光亮及耐用的視覺體驗。

或大幅改善相片動態範圍

早前已有傳聞指 HONOR 打算在下一代旗艦機型中重新起用可變光圈鏡頭設計，而近日著名爆料人「智慧皮卡丘」在微博進一步披露了新機細節。消息指出，廠方正為 HONOR Magic10 系列測試尺寸更大的 200MP 感光元件，並加入 LOFIC 技術，這項技術主要針對高光環境下的拍攝表現，能大幅改善相片的動態範圍。外界推測這套高階鏡頭模組極有可能應用在定位最高的 HONOR Magic10 Pro Max 身上，延續產品主打攝影功能的路線。