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科技
出版：2026-Nov-16 15:00
更新：2026-Nov-16 15:00

HONOR Magic10規格曝光 傳升級主鏡頭 設雙層OLED螢幕

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HONOR Magic10 系列手機規格曝光（網上效果圖）

HONOR Magic10 系列手機規格曝光（網上效果圖）

繼早前 HONOR 推出 Magic9 Pro Max 後，市場焦點已開始轉移至下一代旗艦新手機。近日內地網絡流出有關 HONOR Magic10 系列的最新消息，指新機將會在影像及屏幕方面迎來大幅更新。據報 Magic10 系列有望配備支援 LOFIC 技術的 200MP 主鏡頭，進一步加強高光動態範圍表現，同時廠方亦正測試雙層 OLED 屏幕，預計為用家帶來更光亮及耐用的視覺體驗。

或大幅改善相片動態範圍

早前已有傳聞指 HONOR 打算在下一代旗艦機型中重新起用可變光圈鏡頭設計，而近日著名爆料人「智慧皮卡丘」在微博進一步披露了新機細節。消息指出，廠方正為 HONOR Magic10 系列測試尺寸更大的 200MP 感光元件，並加入 LOFIC 技術，這項技術主要針對高光環境下的拍攝表現，能大幅改善相片的動態範圍。外界推測這套高階鏡頭模組極有可能應用在定位最高的 HONOR Magic10 Pro Max 身上，延續產品主打攝影功能的路線。

據報 Magic10 系列有望配備支援 LOFIC 技術的 200MP 主鏡頭 回顧剛剛登場的 HONOR Magic9 Pro Max ，該機配備 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC ，並搭載 200MP 主鏡頭、 200MP 的 3.5x 潛望式長焦鏡及 50MP 廣角鏡頭

螢幕技術方面同樣有新發展。該名爆料人透露， HONOR 目前正評估在旗下智能手機及平板電腦採用雙層 OLED 螢幕的可行性，並在相關帖文直接標籤了 #HonorMagic10 。雙層 OLED 透過兩層發光物料疊加，能有效提升螢幕最高亮度並延長面板的使用壽命。不過考慮到成本及產能問題，爆料人補充指 2027 年未必所有品牌的旗艦手機都會全面轉用這款新螢幕。

回顧剛剛登場的 HONOR Magic9 Pro Max ，該機配備 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC ，並搭載 200MP 主鏡頭、 200MP 的 3.5x 潛望式長焦鏡及 50MP 廣角鏡頭，配合 ARRI 影像色彩系統，相機配置相當出眾。若 Magic10 系列落實加入 LOFIC 技術及雙層 OLED 螢幕，整體影像與顯示表現將會進一步提升。目前 HONOR 官方尚未宣布新手機的具體發布日期與定價細節。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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