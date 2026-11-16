國泰科創馬拉松十周年　​AI與數碼分身重塑未來飛行體驗方案奪冠

國泰今年慶祝80周年，其旗艦科技盛事國泰科創馬拉松（Cathay Hackathon）亦踏入10周年，這項維期兩天馬拉松賽事圓滿結束，今年參與人數創歷來新高，收到破紀錄的2700份學生申請，較上屆增加逾四成，來自香港、中國內地，以及美國、英國和新加坡等全球20多個國家或地區，另有超過200份來自國泰集團各部門員工的申請。

十年間創意落地 國泰科創馬拉松自2016年舉辦以來，鼓勵學生及員工參賽者發揮創意，共同構思及開發創新方案，應對顧客體驗、營運、生活品味、航空貨運及未來旅遊5個範疇的實際問題解決方案。賽事至今已吸引超過3500名參賽者，其中18人其後加入國泰數碼及資訊科技畢業培訓生計劃 。 而國泰科創馬拉松進行十年，除了展示出各種技術、想法意念及原型，更重要是實踐國泰的創新精神，以改善商業價值、業務及客戶體驗等各方面，今年特別與OAG合作，開放真實的航空數據，更幫助團隊發揮真實潛力。

國泰集團數碼及資訊科技董事方逸翔留意到今年特別廣泛使用AI，在構思、技術應用及展示都比往年更加豐富及專業，而且降低制作原型的技術門檻，呈現創意亦更加成熟；國泰數碼創新總監朱家駿亦認為AI並可支持不同崗位的人士呈現出個人想法，亦有利國泰的創新文化。十年來已有十多個由科創馬拉松衍生的意念發展至執行項目，除推動創意落地，長期培育創新文化同樣重要。

AI助規劃模擬 今年在各技術大廠及香港業界巨頭支援下，今年參賽作品最受矚目的兩項冠軍方案，就是運用AI與大數據創作而成的項目。學生賽道冠軍Fourward的SmartFlow為香港快運而設，就如一個智能團體旅遊協作引擎，整合旅客的個人偏好，轉化為可供預訂的航班選項，讓團體旅遊規劃更簡單流暢。 員工賽道方面，The Adjectivals憑Digital Twin@Cathay勇奪冠軍，此人工智能方案將「數碼分身」概念引入航空服務中，建立乘客的數碼模型，旨在預測個別顧客的需要，在整個旅程中提供更適時及個人化的服務。

方逸翔亦對這項數碼分身項目留下深刻印象，因為與國泰現有做法相似，將不同來源的訊息放進AI模型之中，並模擬相似的反應回饋。早前國泰曾用這套方法模擬似三跑模型，以預測營運變化，未來更可擴展至客戶服務、產品測試、員工體驗及業務模擬等不同場景。 從2025年起國泰科創馬拉松已開始安排大灣區學生參與，主動投入資源進行推廣、溝通及招募。兩人樂見本港及內地參賽者對國泰的航空業務、貨運及生活品味等各業務領域都更清楚理解，國泰科創馬拉松亦將繼續作為激發嶄新思維及賦能人才的平台，讓新一代共同塑造航空業的未來。