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科技
出版：2026-Nov-16 16:37
更新：2026-Nov-16 16:37

國泰科創馬拉松十周年　​AI與數碼分身重塑未來飛行體驗方案奪冠

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國泰科創馬拉松今年迎來十周來，參與人數突破新高。

國泰科創馬拉松今年迎來十周來，參與人數突破新高。

國泰今年慶祝80周年，其旗艦科技盛事國泰科創馬拉松（Cathay Hackathon）亦踏入10周年，這項維期兩天馬拉松賽事圓滿結束，今年參與人數創歷來新高，收到破紀錄的2700份學生申請，較上屆增加逾四成，來自香港、中國內地，以及美國、英國和新加坡等全球20多個國家或地區，另有超過200份來自國泰集團各部門員工的申請。

國泰集團數碼及資訊科技董事方逸翔（左）及國泰數碼創新總監朱家駿（右）。 國泰集團數碼及資訊科技董事方逸翔表示創新精神是國泰發展的核心。 國泰數碼創新總監朱家駿透露透過內部流程實現科創馬拉松中的創意想法及意念。

十年間創意落地

國泰科創馬拉松自2016年舉辦以來，鼓勵學生及員工參賽者發揮創意，共同構思及開發創新方案，應對顧客體驗、營運、生活品味、航空貨運及未來旅遊5個範疇的實際問題解決方案。賽事至今已吸引超過3500名參賽者，其中18人其後加入國泰數碼及資訊科技畢業培訓生計劃 。

而國泰科創馬拉松進行十年，除了展示出各種技術、想法意念及原型，更重要是實踐國泰的創新精神，以改善商業價值、業務及客戶體驗等各方面，今年特別與OAG合作，開放真實的航空數據，更幫助團隊發揮真實潛力。

國泰集團數碼及資訊科技董事方逸翔留意到今年特別廣泛使用AI，在構思、技術應用及展示都比往年更加豐富及專業，而且降低制作原型的技術門檻，呈現創意亦更加成熟；國泰數碼創新總監朱家駿亦認為AI並可支持不同崗位的人士呈現出個人想法，亦有利國泰的創新文化。十年來已有十多個由科創馬拉松衍生的意念發展至執行項目，除推動創意落地，長期培育創新文化同樣重要。

參賽隊伍在長達24小時的開發過程中構思方案及製作原型。 創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘（左）與國泰集團行政總裁林紹波（右）向學生賽道冠軍Fourward頒發獎狀。

AI助規劃模擬

今年在各技術大廠及香港業界巨頭支援下，今年參賽作品最受矚目的兩項冠軍方案，就是運用AI與大數據創作而成的項目。學生賽道冠軍Fourward的SmartFlow為香港快運而設，就如一個智能團體旅遊協作引擎，整合旅客的個人偏好，轉化為可供預訂的航班選項，讓團體旅遊規劃更簡單流暢。

員工賽道方面，The Adjectivals憑Digital Twin@Cathay勇奪冠軍，此人工智能方案將「數碼分身」概念引入航空服務中，建立乘客的數碼模型，旨在預測個別顧客的需要，在整個旅程中提供更適時及個人化的服務。

方逸翔亦對這項數碼分身項目留下深刻印象，因為與國泰現有做法相似，將不同來源的訊息放進AI模型之中，並模擬相似的反應回饋。早前國泰曾用這套方法模擬似三跑模型，以預測營運變化，未來更可擴展至客戶服務、產品測試、員工體驗及業務模擬等不同場景。

從2025年起國泰科創馬拉松已開始安排大灣區學生參與，主動投入資源進行推廣、溝通及招募。兩人樂見本港及內地參賽者對國泰的航空業務、貨運及生活品味等各業務領域都更清楚理解，國泰科創馬拉松亦將繼續作為激發嶄新思維及賦能人才的平台，讓新一代共同塑造航空業的未來。

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