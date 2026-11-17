手機都影到電影效果？HONOR Magic9 Pro Max登港 配備雙2億像素ARRI電影級影像＋專業收音 主打影院級拍片體驗 預訂送HK$5,200禮遇

對於不少喜歡拍Vlog、短片的用戶來說，拍片除了追求高清畫質，亦愈來愈重視色彩表現及收音質素。HONOR全新旗艦手機HONOR Magic9 Pro Max首度引入雙2億像素ARRI電影級影像系統及電影槍咪級專業收音技術，將影院級拍攝體驗帶到智能手機之中。 日前於香港故宮文化博物館舉行旗艦新機發布會，正式宣布全新旗艦手機登陸香港市場，香港亦成為中國內地以外首個發售地區。當日更邀請馮德倫導演到場，首播由他執導、以新機拍攝的短片《SIGNAL暗號》，透過多個香港經典電影場景，展示新機的ARRI電影影像技術及專業收音功能。

首度聯乘 ARRI 主打電影級拍攝體驗 為進一步提升手機拍片體驗，HONOR首度與百年國際電影攝影機品牌ARRI合作，將專業電影拍攝中的色彩管理、現場監看及後期工作流程濃縮至手機之中。 雙2億像素ARRI電影級影像系統：配備2億像素ARRI雲台級主攝鏡頭及2億像素ARRI超夜神長焦鏡頭，另設5,000萬像素超廣角鏡頭及5,500萬像素前置鏡頭 ARRI電影模式及電影風格預覽：支援ARRI LogC3曲線、10位元色深及ARRI超廣色域技術，有助保留更多高光、陰影及色彩資訊，方便後期製作；最高支援4K 60fps錄製。系統內置14種ARRI色彩風格及87種ARRI Looks，拍攝時可即時預覽不同畫面效果，方便創作者在拍攝階段作出色彩及風格上的調整。

馮德倫導演指出，不同ARRI色彩風格可呈現不同年代感及電影氛圍，例如暖色調較具溫暖感，冷色調則更顯冷峻。 H1影像晶片：搭載自研HONOR H1影像晶片，可將AI降噪技術即時應用於RAW格式，官方表示可提升8dB信噪比，並支援高達14級動態範圍。 專業拍攝介面：採用接近專業攝錄機的操作介面，支援2.39:1超寬電影畫幅及多項現場監看工具，可即時調整曝光、對焦及光暗層次。

四咪高峰陣列 收音更靈活 除了ARRI電影模式，HONOR Magic9 Pro Max亦升級了收音功能。新機配備電影槍咪級精準收音系統，採用由一支定向咪高峰及三支全向咪高峰組成的四混合咪高峰陣列，最遠可於20米距離鎖定指定聲源，並減低指定範圍外的離軸噪音。例如在港鐵站、街道上人流較多等環境拍攝時，亦可更集中收錄指定人物的說話聲音，減少周圍環境噪音干擾。 新機亦提供四種指向性預設模式及自訂模式，用戶可按不同拍攝環境選擇合適的收音方式。例如，一對一訪談時可集中收錄受訪者聲音；街頭表演或演唱場景時，則可鎖定指定方向聲源，讓收音效果更清晰。

AI 按鍵一鍵啟動多項智能功能 HONOR Magic9 Pro Max預載最新MagicOS 11系統，新增專用AI按鍵，用戶只需輕按一下，即可快速啟動AI識屏建議、AI設定助手、AI圖片助手、Google Lens及AI記憶等功能；而相機按鍵則可快速開啟拍攝介面。 HONOR Magic9 Pro Max更內置應用程式，支援文字、語音及影像互動，用戶可透過相機或螢幕內容獲取即時協助。圖片庫方面，亦支援圖片及影片語義搜尋功能，只需輸入日常語言描述，即可尋找相關相片或影片。

8000mAh 大電池配旗艦級規格 旗艦效能：搭載香港首發的Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6處理器，可為影片創作、AI應用及遊戲提供旗艦級效能。配合HONOR Butterfly VC 2.0散熱系統，提升長時間運作時的穩定性。 續航及連線：內置8,000mAh超長續航電池，支援100W有線及80W無線HONOR SuperCharge快充技術。此外，新機配備第三代射頻增強晶片HONOR C3，採用七晶片射頻架構及智能網絡選擇技術，以提升流動網絡連線表現。 顯示效果：配備6.8吋LTPO OLED屏幕，並採用防反射鍍膜及HONOR金剛巨犀玻璃。屏幕反光率低至1.5%，峰值亮度最高可達10,000 nits，即使身處戶外環境，亦有助更清晰檢視拍攝畫面。

防塵防水：支援IP68、IP69及IP69K等級防塵防水功能，為戶外拍攝及日常使用提供額外保障。 即日起接受預訂 送總值高達 HK$5,200 禮遇

HONOR Magic9 Pro Max雙重預售禮遇

HONOR Magic9 Pro Max設有苔青、銀鹽及影黑三款配色，其中12GB+512GB版本售價HK$10,999；16GB+1TB版本售價HK$14,999。由即日起至11月18日接受預訂，於11月19日起正式開賣。

HONOR Magic9 Pro Max 苔青

顏色： 苔青、銀鹽及影黑 售價： 12GB+512GB（苔青、銀鹽及影黑） HK$10,999 16GB+1TB（苔青及銀鹽） HK$14,999

早鳥預訂禮遇（總值高達 HK$5,200 ）： 由即日至11月18日預售期間入手，可享總值高達HK5,200的早鳥禮遇，包括G200長焦增距鏡套裝或HK1,000超市禮券，以及延長保養、意外保障和Google AI Pro等增值服務。 立即預訂

G200長焦增距鏡套裝

同場加映：「光影定格大募集」攝影比賽

「HONOR 2026 光影定格大募集」攝影比賽

配合新機登場，官方亦同步舉辦「HONOR 2026 光影定格大募集」攝影比賽，以短片《SIGNAL 暗號》中的五大香港經典場景（避世沙灘、城市停車場、懷舊冰室茶餐廳、好聚好散港鐵站及復古叮叮站）為主題。 【線下限定獎】：憑任何一張或一段符合主題的打卡影像，親臨 HONOR 指定門市向店員展示你的得意之作，即可換領HONOR Magic9 Pro Max 精美年曆文件夾一個。 【線上大獎】：將你的打卡相片或影片上傳至本帖文留言區，Tag 2位朋友，並配上一句「電影感對白」。獲得最多讚好的作品，即有機會贏取終極大獎！

冠軍：HONOR Magic9 Pro Max旗艦手機（12GB+512GB版本）（價值$10,999）1 名 亞軍：HONOR CHOICE開放式藍牙耳機（價值$559）10名 季軍：HONOR CHOICE 10000mAh 22.5W JOWAY行動電源（價值$129）9名 截止日期：2026年12月2日23:59 比賽條款及細則