Switch 2戰棋大作《Fire Emblem: Fortune's Weave》　試玩多線劇情、系統全面進化

Switch 2《Fire Emblem: Fortune's Weave》現已上市。

Switch 2玩家想長時間沉浸一款遊戲，任天堂戰棋神作《Fire Emblem: Fortune's Weave》（《聖火降魔錄 萬縷千絲》）絕對是抵玩之選。本作延續了「Fire Emblem」（聖火降魔錄）系列一貫的高水準戰略深度，而且故事跟前作沒關聯可獨立遊玩，更在遊戲畫面、系統人性化（QoL）及多線敘事上作出突破，無論是從《風花雪月》入坑的忠粉還是新手玩家，遊戲值得投入過百小時的時間。

4支線自由選擇 筆者是戰棋類遊戲新手，首次遊玩《Fire Emblem》系列，本來對冗長及靜態遊戲帶點抗拒，不過一玩卻有驚喜。本作的舞台設定在「韃古扎帝國」，玩家將化身為背負「救世主」宿命的主角，回到過去參與在首都韃古席翁舉辦的「大劍鬥祭」。其龐大的四線劇情設計有4位背景迥異的角色，可不分先後次序遊玩，甚至玩至中途轉會都得，自由度甚高。

戰略培育玩法 玩法方面，《Fire Emblem: Fortune's Weave》 保留了系列經典的回合制網格戰略系統，同時極度考驗玩家對武器射程、兵種相剋及地形走位的掌握。4名主角更擁有獨特的專屬招式，動畫華麗流暢。在探索迷宮方面，又有另一種戰鬥模式，甚至可以自動快速流轉跳過戰鬥，不需每一場亦參與其中，提高遊玩效率。 在比試開始前的空檔，玩家可以在首都「韃古席翁」及附近的大陸版圖自由往來，進行多元化的育成活動，例如「訓練場」與同伴進行特訓、挑戰「資格考試」來轉換更高級的兵種，甚至在不同勢力中「挖角」心儀的強者加入己方陣營。遊戲首次在系列中直接顯示角色的「成長率」與「職業精通度」，玩家再也不用依賴網上查閱隱藏數據來規劃角色的培育路線，而且培育方面亦更精簡易明。

逾百小時主線新增擴充票 《Fire Emblem: Fortune's Weave》如動畫般的畫面及故事情節相當有趣，加上美麗的角色設計及配音和配樂，以及一些細節玩法如地圖尋寶、捕捉獵物及種植、建立同伴感情、個人任務等增加可玩性，不過四線劇情的初期節奏較為雷同，且頻繁返回首都據點帶來重覆性，但整體而言也算有趣，但就預時間慢慢煲，主線故事長達過百小時，絕對襟玩。 遊戲下載版售價$499、盒裝版$549，另有包含原創畫集、特製鐵盒、美術收藏卡及大型海報的豪華版，售價$859值得收藏。遊戲更帶來售價$219的擴充票，讓玩家的冒險旅程更加豐富。擴充內容預定分三次發布，首波更新已上月上線，帶來了4款致敬《Fire Emblem風花雪月》的特別武器。而預定於2026年冬季推出的第二彈，更會讓統治韃古扎之地的三位神祇加入「救世篇」，並新增如「劍鬥王服裝」及「阿加爾塔制服」等多款特色服裝。至於2027年的第三彈更新，則會補完大劍鬥祭決賽中幾位強敵的全新故事。