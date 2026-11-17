iPhone Duo沒有Face ID解鎖令不少果迷卻步，Apple突發釋出iOS 27.3 Beta 2，終於為iPhone Duo帶來前置鏡頭面部解鎖與闔上即鎖定功能，預計12月將正式登場，立即下載實測試試新功能。

僅限外螢幕鎖定畫面

Apple在最新釋出的iOS 27.3開發者測試版Beta 2中，為iPhone Duo新增了透過前置鏡頭解鎖裝置的選項，部分解決了iPhone Duo只設Touch ID解鎖的問題。用戶可在「設定」中的「Touch ID 與密碼」分頁內，開啟「Unlock with Front Camera」選項，即可在iPhone Duo閉合狀態下快速解鎖。

這項功能因為使用非原深感測鏡頭（TrueDepth鏡頭），因此保安程度不及Touch ID及Face ID。而且僅可於裝置閉合時的鎖定畫面運作，不能用於驗證Apple Pay付款，亦無法用於自動填入登入帳號及密碼；當iPhone Duo展開時，仍必須使用Touch ID或密碼進行解鎖，閒置約45分鐘後，亦需要使用Touch ID進行認證。