iPhone Duo沒有Face ID解鎖令不少果迷卻步，Apple突發釋出iOS 27.3 Beta 2，終於為iPhone Duo帶來前置鏡頭面部解鎖與闔上即鎖定功能，預計12月將正式登場，立即下載實測試試新功能。
僅限外螢幕鎖定畫面
Apple在最新釋出的iOS 27.3開發者測試版Beta 2中，為iPhone Duo新增了透過前置鏡頭解鎖裝置的選項，部分解決了iPhone Duo只設Touch ID解鎖的問題。用戶可在「設定」中的「Touch ID 與密碼」分頁內，開啟「Unlock with Front Camera」選項，即可在iPhone Duo閉合狀態下快速解鎖。
這項功能因為使用非原深感測鏡頭（TrueDepth鏡頭），因此保安程度不及Touch ID及Face ID。而且僅可於裝置閉合時的鎖定畫面運作，不能用於驗證Apple Pay付款，亦無法用於自動填入登入帳號及密碼；當iPhone Duo展開時，仍必須使用Touch ID或密碼進行解鎖，閒置約45分鐘後，亦需要使用Touch ID進行認證。
實試表現良好
實測後面部解鎖功能啟用，設定時跟Face ID一樣需要上下左右轉動頭部拍攝，數秒即可完成。在合上iPhone Duo時，右上角的上鎖圖案會顯示自動解鎖，即可開始使用。運作表現良好快捷，少於一秒即可開機，不過由於系統僅用標準前置鏡頭進行識別，在昏暗的房間內辨識效果欠佳，但在光線良好的環境下，基本上無需使用Touch ID即可順利解鎖。
新增關閉即鎖定選項
此外Apple還額外加入了「關閉以鎖定」（Close to Lock）功能，讓用戶在闔上iPhone Duo時直接鎖定裝置，而非將螢幕內容轉移至外螢幕顯示，可於「設定」的「螢幕與亮度」中開啟。上述各項新功能目前已收錄於最新的開發者測試版中，並預計將於12月伴隨iOS 27.3正式版全面向所有用戶推出。