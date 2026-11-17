智能手錶已成為不少港人行山、跑步做運動，以至日常監測健康數據的貼身裝備。消委員會最新公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的穿戴式裝置測試報告，全面檢測了38款於香港有售的智能手錶及6款智能手環，手錶售價由最平$499至旗艦級$7999不等。今次高達31款智能手錶同時拿下4.5分最高總評，本文為大家剖析評測準則，並精選當中表現最突出的亮點型號。

全方位測試智能手錶 智能手錶測試涵蓋七大核心範疇，包括佔比各達23.8%的「運動及健康數據」與「智能功能」，佔19%的「使用方便程度」，佔14.3%的「電池表現」，佔9.5%的「功能多元性及製造質量」，以及各佔4.8%的「應用程式」和「網絡安全及私隱」。實驗室除了安排試用者在靜止、步行、跑步及踩單車時佩戴裝置，將心率、血氧、步數、GPS定位及海拔高度變化與精密醫療或專業儀器比對外，亦詳細考核了接收即時訊息、免提通話、屏幕防刮花能力、續航時間以及數據加密表現。

綜合今次38款智能手錶的整體測試結果，各樣本在基礎運動量度及安全規格上已相當成熟，全部型號在估算距離的偏差均不超過6.5%，獲4.5分或滿分5分，而在製造質量及網絡私隱安全方面亦普遍取得4.5分至5分的優秀表現。然而不同型號在心率監測、海拔高度變化及電池續航力上的表現則相當懸殊，例如個別型號在量度高度變動時偏差可高達56%，亦有部分主打高階智能互動的錶款單次充電僅能維持約1.7至2.4天，反觀長續航運動錶則可連續使用逾20天。報告亦顯示有6款樣本因未有內置收音咪及揚聲器而無法支援免提通話或語音助理功能。

Apple Watch多項滿分 整體測試結果顯示，今次有多達31款智能手錶同獲4.5分最高總評，呈現旗艦與平價型號同樣優秀的局面，亦印證量度準確度與售價並無必然關係。在追求極致智能互動體驗的陣營中，Apple Watch Ultra 4（售價$6499）、Apple Watch Ultra 3（售價$6499）、Apple Watch Series 12（售價$3599）與Apple Watch Series 11（售價$3399）表現依然強勢，在運動健康數據、智能功能、使用方便度及製造質量等多項關鍵指標均奪得滿分5分。 若然預算有限又想體驗生態系統，售價僅$1999的Apple Watch SE 3同樣取得4.5分總評，心率及定位準確度達5分滿分，成為入門級智能生活之選。

運動型號選擇 對於運動愛好者，高續航力與精準GPS定位至關重要。在4.5分高分榜中，Amazfit T-Rex 3 Pro（售價$2898）、Amazfit Active Max（售價$1298）、華為HUAWEI WATCH GT 6（售價$1999）、HUAWEI WATCH GT 6 Pro（售價$2499）、小米Xiaomi Watch S5（售價$1269）及Garmin Instinct 3（售價$4099）均展現出驚人的電量表現，單次充滿電可使用接近或超過20天，大幅免除頻繁充電的煩惱。 當中Amazfit T-Rex 3 Pro更支援10 ATM防水及高達20.6天續航，兼顧硬朗戶外規格與親民定價；而專業跑錶Garmin Forerunner 570（售價$4499）與超輕量40克的Garmin Venu X1（售價$5299）則在運動數據及專屬應用程式體驗同奪5分滿分，深得進階跑手青睞。

性價比選擇 如果講求性價比或快充便利性，榜單中亦有多款千元級黑馬值得留意。定價僅$1188的HUAWEI WATCH Fit 5機身僅重35克，不僅總評獲得4.5分，運動健康數據與海拔高度量度更雙雙拿下滿分5分，堪稱今次測試中的「性價比之王」。定價$1269的小米Xiaomi Watch S5兼備20.8天超長續航與全方位5分運動數據準確度；而Samsung Galaxy Watch8（售價$2398）與Galaxy Watch9（售價$3098）則在Android陣營中展現出優秀的智能功能與屏幕操作流暢度。 在同場測試的6款智能手環中，小米Xiaomi Smart Band 10 Pro（售價$529）、華為HUAWEI BAND 11 Pro（售價$488）及BAND 11（售價$368）亦獲得4.5分高評價，為追求極致輕巧與基本健康記錄的消費者提供選擇。消費者選購時，不妨按日常佩戴重量、手機系統兼容性及充電習慣，從這批高分佳作中挑選最合適的運動良伴。