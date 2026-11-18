小米旗艦Xiaomi 18 Pro Series正式登陸香港。

小米香港正式發布年度重磅旗艦智能手機系列Xiaomi 18 Pro Series，作為今年唯一一部售價$9000樓下的旗艦手機，加上突破傳統手機形態的創新AI百變背屏，搭配頂級Leica雙2億光學鏡頭，絕對備受注目！

年度旗艦手機 全新Xiaomi 18 Pro Series包含Xiaomi 18 Pro及Xiaomi 18 Pro Max兩款機型，全系列均提供暗影紅、夜藍、黑色及白色4種配色。最大亮點在於將訂製M11面板、支援4000nits峰值亮度及1-120Hz LTPO刷新率的「AI百變背屏」融入一體式玻璃機背。背屏不僅能化身後置相機取景器，支援多人自拍自動切換超廣角及8K 30fps Vlog錄製，更整合由Gemini驅動的GenAI Apps迷你應用創作及29種語言面對面即時翻譯。

頂級屏幕相機 系列兩機均配備Leica雙2億像素相機系統，由f/1.67大光圈主鏡頭及進光量提升177%的Power Prism潛望式長焦微距鏡頭組成，Pro Max主鏡更搭載16.2EV高動態範圍的Light Fusion 960L感光元件，並支援LOFIC拍攝，影像更加鮮明細緻。 兩機全球首發台積電2nm製程處理器，Pro Max搭載Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6晶片與 7050mAh小米矽碳電池（支援100W有線及50W無線快充）及6.9吋螢幕；Pro則配備Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片、6000mAh電池（支援90W有線及50W無線快充）及6.4吋螢幕。全系列正面均採用支援硬件級防窺模式的Xiaomi Privacy Display，並運行最新Xiaomi HyperOS 4系統。

香港官方售價如下，即日起至12月31日入手可獲贈價值$798的磁吸保護殼與遙控支架，並享高達$6406的星級保養服務。 Xiaomi 18 Pro

12GB+256GB $8999

12GB+512GB $9999 Xiaomi 18 Pro Max

12GB+256GB $9999

12GB+512GB $10999

16GB+1TB $13999（12月中下旬發售）