除了Xiaomi 18 Pro Series旗艦手機，小米同步帶來涵蓋穿戴裝置、音訊娛樂及智能家居的6款全新AIoT產品，有齊手錶、耳機甚至融入日常生活的家電產品，帶來更高效及更個人化的智能生活體驗。

性價比高智能手錶 小米Xiaomi Watch S5 41mm採用纖薄9.9mm不鏽鋼機身及全新活動式錶耳，貼合手腕輪廓。手錶配備1.32吋AMOLED顯示屏，峰值亮度達3000nits，並內置590mAh電池，提供長達14天的強勁續航力。 今次更是S Series首款引入Google Wallet的智能手錶，可透過NFC直接於手腕進行安全非接觸式付款。系統搭載Xiaomi HyperOS 4，支援超過150種運動模式、升級版睡眠算法2.0，並與Clue 合作提供進階女性健康週期追蹤（附送3個月Clue Plus免費試用）。Xiaomi Watch S5 41mm即日起正式發售，極致黑及淡藍色配氟橡膠錶帶售價$1499，配備陶瓷錶圈及真皮錶帶的陶瓷白版本則售$1699。

首款夾耳式耳機 小米首款夾耳開放式耳機Xiaomi Clip專為全天候無感佩戴打造，單耳僅重5.5g，透過柔韌C形狀記憶合金連接橋與弧形電池艙均勻分散壓力，非入耳設計佩戴舒適兼可感知周圍環境，提供沙漠金、珍珠白、石墨黑及冰霜紫4色及珠寶盒造型的RingBox充電盒。 內置11mm動圈單元與微晶金屬鍍層振膜，獲Hi-Res認證及LHDC 5.0支援，配合定向聲學技術有效減少漏音，並具備四重咪高峰AI通話降噪。耳機單次續航9小時、連充電盒總續航達38小時，支援IP57防塵防水及Apple Find My尋找充電盒功能。Xiaomi Clip即日發售，售價$899。

Xiaomi Sound INF便攜喇叭音質強勁。

便攜智能喇叭 Xiaomi Sound INF便攜喇叭採用編織物料機身，內置150W旗艦級高功率音效引擎（包括90W超低頻喇叭及30W雙高音喇叭），帶來震撼低音與空間感的音場表現。機身兩側配備3D連動深淵鏡與底部氣氛燈，能隨音樂節拍律動，用戶亦可透過機頂Touchbar自由調校燈色。 支援TWS真無線立體聲配對及Auracast派對模式，最多連接100部兼容喇叭同步播放，內置 9800mAh電池，提供長達28小時播放時間，並支援IP68防塵防水、15W反向充電及Type-C有線無損音訊傳輸。Xiaomi Sound INF將於11月27日正式開售，售價$1399。

照明風扇二合一 米家風扇燈36吋結合照明與循環送風，採用全光譜LED光源，擁有高達Ra97的顯色指數及超過 300 lx平均照度，還原自然日光般的真實色彩。機身搭載高效直流馬達，支援無級調速及正反轉功能，夏季正轉帶來清爽涼風，冬季反轉則促進室內空氣循環；內置「湖畔」、「果嶺」、「露營」及「梯田」4種模擬自然氣流的微風模式，並設有「一鍵睡眠模式」自動調節風速與光線。除附送實體遙控器，亦支援Mi Home App、Google Home及Alexa智能語音操控。米家風扇燈36英吋即日起發售，售價$729。

智能電動牙刷 全新米家多向掃振電動牙刷Pro採用創新專利多向擺動技術，機身配備大尺寸彩色顯示屏，實時顯示刷牙進度與漏刷區域。牙刷內置智能牙面識別系統，能根據不同牙齒區域自動調整清潔策略，並搭載智慧壓力感測器晶片，當刷牙力度過大時即時發出過壓警報以保護牙齦，連接米家App後更可解鎖早晚專屬模式及個人化客製清潔方案。即日起發售，售價為$499。

旅行用水牙線機 另一款口腔護理產品為米家水牙線機2便攜版，方便出差旅行使用，採用無線充電及200mL抽拉式可拆卸水箱設計，機身精緻小巧，入水口更兼作隱藏式噴嘴收納倉，衛生且方便攜帶。採用溫和廣角噴射技術，能集中水流深入牙縫並沿牙齦線沖洗，提供柔和、標準、強勁及按摩4種沖牙模式，並隨附溫和多用途、標準及矯齒3款專業噴嘴。整機具備IPX7全機防水等級，單次充滿電可提供約100分鐘續航，將於11月27日發售，售價$239。