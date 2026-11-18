Google正式公布「Google Play香港2026年度最佳排行榜」，表揚12款應用程式及7款遊戲，Android用家必要下載試用。今年榜單反映香港用戶的三大核心趨勢，包括借助AI提升工作生產力、追求日常實用與隨行娛樂價值，以及支援手機、平板與個人電腦之間的無縫跨裝置體驗。其中《威力導演 - 影片剪輯 & 影片製作》與《明日方舟：終末地》分別榮獲「年度最佳應用程式」及「年度最佳遊戲」殊榮。
剪片App奪冠
在應用程式方面，面對香港緊湊的工作節奏，善用碎片化時間的AI與跨裝置生產力工具備受青睞。獲選「年度最佳應用程式」的《威力導演》支援摺疊式手機、平板及電腦無縫剪輯，並結合 AI 技術快速生成影片；「年度最佳生產力應用程式」《Plaud: AI工作夥伴》能即時轉錄語音筆記並整理為待辦事項，而「年度最佳穿戴裝置應用程式」《Todoist》則讓用戶直接透過智能手錶語音記錄日程。
在日常娛樂與自我增值領域，主打直向連載短劇的《DramaBox》奪得「年度最佳娛樂應用程式」，方便用戶乘車或有空檔時追看劇情。結合互動解難的《Spark:Daily Learning Puzzles》與親子閱讀工具《Learn to Read:Reading.com》亦分別在技能訓練與家庭類別中勝出，展現港人對實用體驗的高度需求。今年亦見不少不經濾鏡或修圖的社交媒體興起，「年度最具潛力應用程式」《Jiffcy－創造我們的世界》可即興分享的生活點滴，將最真實的自己展現在摯友眼前。
年度最佳應用程式
年度最佳創新應用程式
年度最佳娛樂應用程式
年度最佳技能訓練應用程式
年度最具潛力應用程式
年度最佳生產力應用程式
年度最佳創意展現應用程式
年度最佳兒童和家庭應用程式
年度最佳跨裝置應用程式
年度最佳車用應用程式
年度最佳體育迷必備應用程式
年度最佳穿戴裝置應用程式
RPG遊戲受歡迎
遊戲榜單則顯示模擬經營與系統管理元素正重塑硬派角色扮演遊戲（Hardcore RPG），跨平台互通更成為高人氣作品的標準配備。「年度最佳遊戲」《明日方舟：終末地》將工廠自動化生產線融入動作角色扮演玩法，而「年度最佳跨裝置遊戲」《異環》則把都市生活與物業管理結合其中。
連同「年度最佳多人對戰遊戲」《RO 仙境傳說：世界之旅》及「年度最佳休閒遊戲」《薑餅人王國》，多款得獎作品均支援手機通勤遊玩、回家以 PC 延續進度的跨裝置體驗。憑藉推出2倍速戰鬥與本地文化活動的《貓咪大戰爭》獲頒「年度最佳持續影響力遊戲」，足見長青IP透過社群營運仍具強大號召力。
年度最佳遊戲
年度最佳跨裝置遊戲
年度最佳多人對戰遊戲
年度最佳休閒遊戲
年度最佳獨立製作遊戲
年度最佳劇情遊戲
年度最佳持續影響力遊戲
平台安全防護
隨著生成式AI加速開發流程，Google Play過去一年的全新上架應用程式與遊戲數量按年倍增。為維護生態系統安全並協助開發者拓展全球業務，Google已將最新一代生成式AI模型整合至審查機制，並透過Google Play Protect每日掃描逾3500億個Android應用程式以防範惡意軟件與欺詐風險。
同時，Google Play管理中心現已內建由Gemini驅動的免費應用程式翻譯功能，而全新推出的商店社群貼文亦支援多語言自動翻譯，進一步打破語言隔閡，讓香港開發者與玩家無縫連接全球社群。