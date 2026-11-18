Google正式公布「Google Play香港2026年度最佳排行榜」，表揚12款應用程式及7款遊戲，Android用家必要下載試用。今年榜單反映香港用戶的三大核心趨勢，包括借助AI提升工作生產力、追求日常實用與隨行娛樂價值，以及支援手機、平板與個人電腦之間的無縫跨裝置體驗。其中《威力導演 - 影片剪輯 & 影片製作》與《明日方舟：終末地》分別榮獲「年度最佳應用程式」及「年度最佳遊戲」殊榮。

剪片App奪冠

在應用程式方面，面對香港緊湊的工作節奏，善用碎片化時間的AI與跨裝置生產力工具備受青睞。獲選「年度最佳應用程式」的《威力導演》支援摺疊式手機、平板及電腦無縫剪輯，並結合 AI 技術快速生成影片；「年度最佳生產力應用程式」《Plaud: AI工作夥伴》能即時轉錄語音筆記並整理為待辦事項，而「年度最佳穿戴裝置應用程式」《Todoist》則讓用戶直接透過智能手錶語音記錄日程。

在日常娛樂與自我增值領域，主打直向連載短劇的《DramaBox》奪得「年度最佳娛樂應用程式」，方便用戶乘車或有空檔時追看劇情。結合互動解難的《Spark:Daily Learning Puzzles》與親子閱讀工具《Learn to Read:Reading.com》亦分別在技能訓練與家庭類別中勝出，展現港人對實用體驗的高度需求。今年亦見不少不經濾鏡或修圖的社交媒體興起，「年度最具潛力應用程式」《Jiffcy－創造我們的世界》可即興分享的生活點滴，將最真實的自己展現在摯友眼前。