網上流出的Apple iPhone 20週年紀念款的螢幕保護貼樣本，印證四微曲極窄邊框設計，近乎無邊框的手感迎來徹底蛻變，動態島開孔傳出沿用舊規未再縮小，提早揭示這款新機或將迎來近乎無邊框的外觀革新。

極窄邊框與弧形握感

知名爆料者Ice Universe日前在社交平台X分享疑似保護貼樣本影片，將下代iPhone的外觀重塑形容為「里程碑」，隨後更在微博發文指出貼膜容易的時代即將結束，握持舒適的時代即將來臨。該玻璃組件呈現出四邊淺弧度、圓角與極窄邊框等細節；Ice Universe先前亦透露，紀念版機型將利用淺曲面結合光學折射等視覺效果，令顯示屏邊框更加難以察覺。另一爆料者Fixed Focus Digital亦聲稱，該系列將採用類似iPhone Air的玻璃材質，但四邊曲度將更為明顯。

在此之前，Ice Universe曾於11月14日分享手持影片，並標註為已獲批的「3D四微曲蓋板玻璃」樣本，而類似配件自10月初已在網絡流傳，微博博主「體驗more」亦於10月7日發布過兩種尺寸的樣本照片。相關保護貼相信僅屬於配件廠商基於市場傳聞展開的早期製造測試，旨在正式取得 Apple設備精確規格前探索新生產技術。由於覆蓋弧形邊緣的保護貼需要緊貼機身輪廓，未來貼膜配件的設計與貼合難度將顯著增加，使機身圓潤手感與平底貼膜便利度之間面臨權衡。