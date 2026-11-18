自 Apple 為 iPhone 18 Pro 引入可變光圈鏡頭後，外界持續關注 Samsung 的應對策略。根據最新消息指出，Samsung 計劃將這項曾在 Galaxy S9 出現的相機技術重新帶回旗艦市場。不過這項硬體升級預計不會在明年初的 Galaxy S27 系列手機上出現，而是延後至 2028 年推出的 Galaxy S28 Pro 及 Galaxy S28 Ultra 規格。

Samsung 早在 2018 年就曾經採用過雙光圈設計，但後來因為機身厚度限制與製造成本考量而取消。隨著相機感光元件尺寸不斷突破，加上對手 Apple 已經在旗艦機型實裝相關功能，促使 Android 陣營重新審視這項技術。可變光圈能夠讓手機在不同光線環境下物理性地調整入光量，除了在低光環境下能有效降低雜訊，亦可以在拍攝近物時縮小光圈以提升邊緣畫質，提供比單純軟體運算更自然的景深效果。