自 Apple 為 iPhone 18 Pro 引入可變光圈鏡頭後，外界持續關注 Samsung 的應對策略。根據最新消息指出，Samsung 計劃將這項曾在 Galaxy S9 出現的相機技術重新帶回旗艦市場。不過這項硬體升級預計不會在明年初的 Galaxy S27 系列手機上出現，而是延後至 2028 年推出的 Galaxy S28 Pro 及 Galaxy S28 Ultra 規格。
Samsung 早在 2018 年就曾經採用過雙光圈設計，但後來因為機身厚度限制與製造成本考量而取消。隨著相機感光元件尺寸不斷突破，加上對手 Apple 已經在旗艦機型實裝相關功能，促使 Android 陣營重新審視這項技術。可變光圈能夠讓手機在不同光線環境下物理性地調整入光量，除了在低光環境下能有效降低雜訊，亦可以在拍攝近物時縮小光圈以提升邊緣畫質，提供比單純軟體運算更自然的景深效果。
Galaxy S28 系列最快2028年第一季推出
由於製造成本壓力，即將發表的 Galaxy S27 系列將維持現有的相機硬體架構，主要透過感光元件微調來提升拍攝表現。對於追求實體光圈操作的用家而言，最快要等到 2028 年第一季 Galaxy S28 系列發表時才能體驗這項硬體升級。雖然目前尚未有具體的官方定價流出，但參考現時高階 Ultra 機型的市場定價策略，預計新機起步價將維持在約 1,299 美元（約 10,192 港元）水平，並於該年第一季正式發表後在全球陸續發售。