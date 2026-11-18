HUAWEI 自從分拆 HONOR 之後，旗下全新智能手機子品牌 OSTA 首款作品 OSTA O1 Pro 即將面世。日前網上已流出這款新機的完整參數，消息指手機將搭載最新 Kirin 9030S 晶片及 16GB RAM，並於 6.68mm 極薄機身內建 7000mAh 特大電池。攝影方面採用 200MP RYYB 雙鏡組合，配合闊屏幕設計，外型與效能兼備。

6.39 吋螢幕 四邊僅1.05mm

據爆料達人 DigitalChatStation 透露，HUAWEI 正在籌備全新子品牌 OSTA，而首款產品 OSTA O1 Pro 的完整規格已在網上曝光。機身設計方面，OSTA O1 Pro 借鑒了同廠 Pura X View 的闊屏幕風格，正面搭載一塊 6.39 吋螢幕，屏幕比例為 16:9.5，配合僅 1.05mm 的四邊等寬極窄邊框設計，提供極佳的觀影及遊戲視野。此外，機背的鏡頭模組經過重新設計，並特別加入了彩色電源鍵作為點綴。