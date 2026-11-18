HUAWEI 自從分拆 HONOR 之後，旗下全新智能手機子品牌 OSTA 首款作品 OSTA O1 Pro 即將面世。日前網上已流出這款新機的完整參數，消息指手機將搭載最新 Kirin 9030S 晶片及 16GB RAM，並於 6.68mm 極薄機身內建 7000mAh 特大電池。攝影方面採用 200MP RYYB 雙鏡組合，配合闊屏幕設計，外型與效能兼備。
6.39 吋螢幕 四邊僅1.05mm
據爆料達人 DigitalChatStation 透露，HUAWEI 正在籌備全新子品牌 OSTA，而首款產品 OSTA O1 Pro 的完整規格已在網上曝光。機身設計方面，OSTA O1 Pro 借鑒了同廠 Pura X View 的闊屏幕風格，正面搭載一塊 6.39 吋螢幕，屏幕比例為 16:9.5，配合僅 1.05mm 的四邊等寬極窄邊框設計，提供極佳的觀影及遊戲視野。此外，機背的鏡頭模組經過重新設計，並特別加入了彩色電源鍵作為點綴。
硬件配置是 OSTA O1 Pro 的一大賣點，手機將搭載 HUAWEI 最新旗艦級 Kirin 9030S 晶片，並提供 16GB RAM 以及最高 1TB 儲存空間。續航力方面，雖然OSTA O1 Pro機身厚度只有 6.68mm，重量亦控制在 200g，但廠方依然能夠在機身內置高達 7000mAh 的大容量電池，同時支援 66W 有線快充及無綫充電功能，足以應付長時間高用量需求。
11月20日發布會公布詳情
拍攝功能方面，OSTA O1 Pro 採用雙鏡頭組合，主鏡頭高達 200MP 並配備 HUAWEI 標誌性的 RYYB 陣列，另搭配一顆支援 3.7 倍光學變焦的 50MP 潛望式長焦鏡頭，另外亦有消息指會用上紅楓影像技術。目前 HUAWEI 已在內地市場展開 OSTA O1 Pro 的預約活動，官方將於11月20日（周二）舉行發布會，屆時將會正式公布這款新機的最終定價及規格等詳情。