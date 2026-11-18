Ultrahuman Ring PRO智能戒指在續航力及處理器均比上代Air更優勝。

穿戴式健康科技品牌Ultrahuman正式在香港推出全新旗艦級智能戒指Ultrahuman Ring PRO，與備受好評的超輕盈型號Ultrahuman Ring AIR組成雙旗艦陣容。Ring PRO保留了$0終身免費核心健康數據優勢，更將單次續航力加強至15天，並引入雙核心晶片，為追求高效健康管理、睡眠分析與體能恢復的都市人及運動愛好者而設。

這一代大幅強化電池，續航力高達15天，實試開盡全功能的Turbo Mode亦可以兩星期不須充電；PRO更隨附的UltraSnap磁吸PRO專用充電盒，設有智慧指示燈提示電池電量、內建揚聲器系統、尋找功能等，設計簡約科幻。利用磁吸方式卡入戒指，相當具保護性，不過就未算便攜，一放下去即可補電，帶來長達45天的總續航。

實試Ultrahuman Ring PRO，機身厚度僅2.65毫米，重量介乎3.3g至4.8g之間，比起Ultrahuman Ring AIR略厚重，不致於無感但佩戴仍然舒適，提供鈦空灰、星空黑、金及太空銀4款質感配色。首度引入ProRelease安全技術，在手指因意外腫脹時支援緊急安全切開結構，提高安全性。

核心運算升級為雙核心處理器，全面支援晶片端機器學習，並可結合品牌研發的Jade即時AI生物智能系統，實時分析心率變異性（HRV）、連續血糖監測（CGM）趨勢、皮膚溫度及睡眠階段，離線數據儲存容量高達250天。

超詳盡指數＋實際建議

功能上與Air則未有太大分別，同樣在App中可查詢即時心率及心臟健康、睡眠指數、動態恢復、壓力節律、活動指數等，系統更綜合健康指標成超年齡，計算實際歲數與心血管及頭腦歲數。大部分核心功能為終身免費，如果想有更多詳盡功能，亦可課金訂閱Ultrahuman Max全套服務，或是只選適合自己的能量插件逐一購買，用法靈活。

試戴兩星期，每項數據變化記錄也鉅細無遺，更將AI健康建議化成更容易明白的文字解說，視窗式的視覺效果，更可清楚知道何時計劃咖啡、生理時鐘、螢幕時間及維他命D吸收等，而Jade生物智能AI系統生成的睡眠債，與代謝健康建議都相當實際，令人更有動力「跑KPI」，直接行動追回健康。