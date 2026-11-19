OPPO 正式在內地發表全新 Reno 17 及 Reno 17 Pro 智能手機。今代兩款新機在螢幕尺寸上與上代做法剛好相反，改由 Reno 17 Pro 主打 6.32 吋細芒設計，而標準版 Reno 17 則配備 6.56 吋螢幕。兩款機型均具備 IP69K 防護等級、採用金屬中框及屏下指紋解鎖功能，並預載最新 ColorOS 17 系統。其中標準版更內置高達 8000 mAh 大容量電池。

Reno 17 Pro支援80W 閃充

Reno 17 Pro 配備 6.32 吋 120Hz 更新率平面螢幕 (1216 x 2640)，並提供最高 1800 nits 峰值亮度。硬件方面搭載 Dimensity 8550 Super 晶片，內置 7250 mAh 電池及支援 80W 閃充。拍攝配置上，機背設有配備 OIS 光學防震的 2 億像素（1/1.56 吋）主鏡頭、5000 萬像素自動對焦超廣角鏡頭，以及支援 3.5 倍光學變焦的 5000 萬像素 OIS 潛望長焦鏡頭，前方則設有 5000 萬像素自拍鏡頭。標準機身厚度為 8.32mm，重量約 192g，而特別的貓咪配色版本則厚 8.5mm 及重 194g。